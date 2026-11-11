W skrócie 27-letni policjant Artur Morański przeszedł operację rewizji ran i zespolenia łokcia w 5 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Krakowie po postrzeleniu w sobotnim zamachu.

Stan pacjenta jest określany przez lekarzy jako stabilny, ale ciężki ze względu na wcześniejszy uraz klatki piersiowej, który był operowany w innym szpitalu.

Dyrektor szpitala zaznaczył, że kluczem do powrotu policjanta do zdrowia i służby jest zapewnienie mu spokoju w trakcie długiego procesu rekonwalescencji.

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- Dzisiaj wykonaliśmy zabieg rewizji ran i zespolenia łokcia, jest to przygotowanie pacjenta do kolejnych zabiegów, będzie przynajmniej jeden - powiedział dziennikarzom po operacji Paweł Maleta, kierownik oddziału chirurgii rekonstrukcyjnej narządu ruchu i replantacji 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie.

Według lekarza stan pacjenta jest stabilny, ale ciężki - związane jest to przede wszystkim z urazem klatki piersiowej, operowanym wcześniej w Szpitalu Specjalistycznym im. Narutowicza. W Szpitalu Wojskowym 27-latka czeka wieloetapowe leczenie rekonstrukcyjne poważnie uszkodzonej ręki.

Kraków. Nowe informacje o stanie jednego z policjantów

- Pacjent został po zabiegu od razu wybudzony, co też świadczy o tym, że stan jest o tyle dobry, że anestezjolodzy pozwolili na to sobie - zaznaczył ortopeda.

Jak dodał, przed funkcjonariuszem przynajmniej jedna duża operacja i być może kilka mniejszych zabiegów, dlatego ważny jest odpoczynek i regeneracja organizmu pomiędzy interwencjami chirurgicznymi.

- Są dalsze plany i liczymy, że będzie miał jak najlepszą funkcję tej kończyny - zaznaczył Maleta. Według niego, jeśli leczenie rany klatki piersiowej i kontynuacja leczenia kończyny będzie przebiegać pozytywnie, to pacjent prawdopodobnie pozostanie w tym szpitalu już do odzyskania zdrowia.

Trwa walka o powrót do zdrowia policjanta rannego w ataku na krakowskim Rynku

Dyrektor Szpitala Wojskowego dr hab. Bartłomiej Guzik zaznaczył, że kluczowym elementem powrotu Artura Morańskiego do zdrowia, pełnej sprawności, a finalnie powrotu do policyjnej służby jest zapewnienie mu spokoju. - Naszym celem jest zapewnienie mu tego - podkreślił.

W pierwszych operacjach ratujących życie policjanta - zastrzegł dyrektor - postęp był bardzo skokowy, teraz natomiast jest to "żmudna wielogodzinna praca". Dodał, że mężczyznę czeka długi proces rekonwalescencji. - Naszym celem jest zadbanie, by leczenie, które możemy zaoferować, przyniosło najlepsze efekty - podkreślił dyrektor lecznicy.

Zaznaczył, że z tego powodu we wtorek ze Szpitala Wojskowego do szpitala klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie została przetransportowana 27-letnia Polka ranna w ataku na Rynku Głównym. Według niego to wiodący ośrodek w Europie pod względem chirurgii wątroby.

Artur Morański, pochodzący z Powroźnika w gminie Muszyna, wspólnie z partnerem z patrolu Jakubem Kulikiem podjął w sobotę interwencję wobec uzbrojonego napastnika strzelającego do przypadkowych osób na Rynku Głównym. Obaj zostali postrzeleni przez zamachowca i trafili do szpitali.



