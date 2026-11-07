Atak strzelca w Krakowie. Nowe informacje o rannych policjantach. "Trwa operacja"

Karolina Głodowska

Karolina Głodowska

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"Jeden z policjantów z raną postrzałową, stan drugiego bardzo ciężki - trzy rany postrzałowe. Trwa operacja" - przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, przekazując nowe informacje o funkcjonariuszach biorących udział w akcji w Krakowie.

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Atak w Krakowie. Akcja służb w rejonie rynku głównego
Akcja służb po ataku w KrakowieMarek BednarzEast News

W skrócie

  • W ataku strzelca na krakowskim Rynku Głównym zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.
  • Stan dwóch postrzelonych funkcjonariuszy jest bardzo ciężki; jeden z nich jest obecnie operowany.
  • Sprawcą ataku jest 24-letni obywatel Polski, który został już ujęty przez służby na miejscu zdarzenia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"Policjanci z narażeniem życia interweniowali w Krakowie. Natychmiast" - napisał w sieci szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

"Dzięki ich heroicznej postawie udało się szybko ująć napastnika" - przekazał minister Marcin Kierwiński.

Kraków. Atak strzelca na rynku. Stan policjantów - nowe informacje

Z informacji ministra wynika, że jeden z policjantów został postrzelony. Stan drugiego funkcjonariusza jest bardzo ciężki - ma on trzy rany postrzałowe. Trwa jego operacja.

"Sprawca zdarzenia z Rynku Głównego w Krakowie jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej" - przekazała z kolei Małopolska Policja.

Służby zdementowały też informację, że jeden z policjantów zmarł. Poinformowano także, że nieprawdą są doniesienia, że trwają poszukiwania kolejnego sprawcy.

Z informacji Interii wynika, że sprawca ma 24 lata. Samochód, którym się poruszał, był zarejestrowany na jego ojca - podało źródło Interii w MSWiA.

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać, jak jeden z funkcjonariuszy strzela do sprawcy ubranego w strój moro. Oddaje kilka strzałów. Gdy sprawca leży na ziemi i jest unieszkodliwiony, policjant także pada na ziemię.

Napastnik miał na sobie najprawdopodobniej kamizelkę kuloodporną. Widać też, że ma na głowie hełm.

Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi sygnałami świetlnymi oraz dwóch funkcjonariuszy w odblaskowych kamizelkach rozmawiających obok pojazdu na oświetlonym, miejskim placu.
Akcja policji po ataku strzelca w KrakowiePolsat News

Atak w Krakowie na rynku. Jest szósta ofiara ataku strzelca

W ataku strzelca na Rynku Głównym w Krakowie zginęło sześć osób - przekazał na antenie Polsat News wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Kilkanaście zostało rannych.

Szef MSWiA przekazał, że jest w drodze do Krakowa. Z najnowszych danych wynika, że w do stolicy Małopolski udaje się też premier Donald Tusk - przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Najwyższe słowa uznania dla bohaterskich policjantów, którzy działali z narażeniem życia. I gorący apel do polityków wszystkich opcji: nie grajcie tą tragedią. Wyjaśnimy wszystkie okoliczności tej zbrodni" - napisał premier w serwisie X.

Na miejsce udaje się także szef policji gen. insp. Marek Boroń udaje się na miejsce.

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