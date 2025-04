Do zdarzenia doszło w poradni ortopedycznej. - O godzinie 10:30 mężczyzna wtargnął do jednego z gabinetów, gdzie trwała już wizyta z innym pacjentem. Zaczął się awanturować, a następnie wyciągnął ostre narzędzie i zadał kilka ciosów. Pracownicy ochrony słysząc, co się dzieje, obezwładnili napastnika i wezwali policję. Na miejscu trwają teraz oględziny, zbieramy ślady i czekamy na dalsze ustalenia - mówi rzecznik Szpiech.