Do zdarzenia doszło w piątek około godz. 8.15. Jak wynika z informacji przekazanych Interii przez mł. asp. Jakuba Mirochnę, "24-letni obywatel Polski pojawił się w aptece z raną ręki".

Jedna z pracujących tam farmaceutek zauważyła obrażenie i postanowiła udzielić mu pomocy. - Podczas zaopatrywania tej rany mężczyzna dostał wzmożonej agresji - przekazał policjant.

Kraków. Atak nożownika w aptece, farmaceutki ranne

"W pewnym momencie mężczyzna przyłożył jednej z kobiet nóż do szyi. Pozostałe pracownice podjęły próbę obezwładnienia napastnika, doznając przy tym obrażeń. Farmaceutkom udało się ostatecznie zamknąć go w pomieszczeniu apteki, po czym wezwały policję" - czytamy w komunikacie wydanym przez policję.

- Łącznie trzy panie farmaceutki zostały zranione nożem. Na szczęście te obrażenia, które odniosły, nie są poważne - przekazał mł. asp. Jakub Mirochna.

Kobiety w wieku 35, 39 i 56 lat zostały przewiezione do pobliskiego szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej.

Kraków. Atak nożownika w aptece, akcja policji

Na miejsce wezwano policję. Przybyły patrol obezwładnił agresywnego mężczyznę, a następnie go zatrzymał.

- 24-latek również wymagał pomocy medycznej ze względu na ranę ręki, z którą wcześniej pojawił się w aptece. Po opatrzeniu został przewieziony do szpitala - oznajmił mł. asp. Mirochna.

- Na chwilę obecną trwają tam czynności wyjaśniające i ustalane są dokładne okoliczności zdarzenia - dorzucił policjant.

W chwili publikowania tego materiału policja nie przekazała dodatkowych informacji dotyczących motywów działania 24-latka.



