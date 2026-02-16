Atak nożownika na zakopiańskiej Olczy. Policja ściga sprawcę

Agata Sucharska

Agata Sucharska

Mieszkanka zakopiańskiej Olczy zgłosiła, że została zaatakowana przez nieznanego mężczyznę. Ranna kobieta zdołała uciec i wezwać pomoc. Policja prowadzi obławę za sprawcą oraz ustala szczegóły zdarzenia. - Analizowane są różne hipotezy - przekazał w rozmowie z Interią st.asp. Maciej Kasprzycki z KPP w Zakopanym.

Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi sygnałami świetlnymi i napisem 'Policja' odbijającym się na mokrej powierzchni samochodu.
Zakopiańska policja prowadzi obławę za nożownikiemStach AntkowiakReporter

W skrócie

  • Na zakopiańskiej Olczy kobieta została zaatakowana nożem przez nieznanego mężczyznę.
  • Poszkodowana zdołała uciec i poprosić o pomoc w najbliższych zabudowaniach.
  • Policja prowadzi obławę, zabezpiecza ślady i ustala okoliczności zdarzenia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Małopolska policja poinformowała, iż otrzymała zgłoszenia o tym, że kobieta wracająca w poniedziałek około godz. 18 do domu na zakopiańskiej Olczy została zaatakowana nożem przez nieznanego mężczyznę. 

Wówczas miało dojść do szarpaniny, w trakcie której napastnik ugodził kobietę w okolice brzucha.

Zakopane. Atak nożownika na Olczy. Kobieta trafiła do szpitala

Jak powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji Anna Zbroja, poszkodowana zdołała się oswobodzić i uciekła do najbliższych zabudowań, gdzie poprosiła o pomoc.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Kobieta, mieszkanka zakopiańskiej Olczy, została przetransportowana do szpitala. Była przytomna.

Zobacz również:

Na policję w Słupcy zgłosił się mężczyzna z informacją, że w nocy zabił żonę
Wielkopolskie

Osłupienie na komendzie. Przyszedł i powiedział, że zabił żonę

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    St.asp. Maciej Kasprzycki z KPP w Zakopanem przekazał, że lekarze udzielili jej pierwszej pomocy. - W tej chwili trwają rozmowy ze świadkami, próba dotarcia do monitoringu i ustalenia całego przebiegu tego zdarzenia od momentu zgłoszenia, jak i analizowanie wszystkich okoliczności tej sprawy - dodał w rozmowie z Interią.

    - Funkcjonariusze podejmują działania weryfikacyjne zmierzające do potwierdzenia zgłoszenia, jednocześnie cały czas trwają też czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy, analizowane są różne hipotezy - przekazał.

    Wcześniej o obławie za sprawcą informowała asp. Zbroja. - Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania sprawcy. Trwa obława na napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności zdarzenia - przekazała rzeczniczka policji.

    Zobacz również:

    Kępno. Nowe informacje w sprawie śmierci 14-latki
    Wielkopolskie

    Tragedia w Kępnie. Nie żyje nastolatka z Ukrainy, nowe ustalenia

    Anna Nicz
    Anna Nicz
    "SAFE to łańcuch na polską niepodległość". Bocheński zachęca prezydenta do wetaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze