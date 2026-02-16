W skrócie Na zakopiańskiej Olczy kobieta została zaatakowana nożem przez nieznanego mężczyznę.

Poszkodowana zdołała uciec i poprosić o pomoc w najbliższych zabudowaniach.

Policja prowadzi obławę, zabezpiecza ślady i ustala okoliczności zdarzenia.

Małopolska policja poinformowała, iż otrzymała zgłoszenia o tym, że kobieta wracająca w poniedziałek około godz. 18 do domu na zakopiańskiej Olczy została zaatakowana nożem przez nieznanego mężczyznę.

Wówczas miało dojść do szarpaniny, w trakcie której napastnik ugodził kobietę w okolice brzucha.

Zakopane. Atak nożownika na Olczy. Kobieta trafiła do szpitala

Jak powiedziała rzeczniczka małopolskiej policji Anna Zbroja, poszkodowana zdołała się oswobodzić i uciekła do najbliższych zabudowań, gdzie poprosiła o pomoc.

Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Kobieta, mieszkanka zakopiańskiej Olczy, została przetransportowana do szpitala. Była przytomna.

St.asp. Maciej Kasprzycki z KPP w Zakopanem przekazał, że lekarze udzielili jej pierwszej pomocy. - W tej chwili trwają rozmowy ze świadkami, próba dotarcia do monitoringu i ustalenia całego przebiegu tego zdarzenia od momentu zgłoszenia, jak i analizowanie wszystkich okoliczności tej sprawy - dodał w rozmowie z Interią.

- Funkcjonariusze podejmują działania weryfikacyjne zmierzające do potwierdzenia zgłoszenia, jednocześnie cały czas trwają też czynności zmierzające do ustalenia tożsamości sprawcy, analizowane są różne hipotezy - przekazał.

Wcześniej o obławie za sprawcą informowała asp. Zbroja. - Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania sprawcy. Trwa obława na napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności zdarzenia - przekazała rzeczniczka policji.

