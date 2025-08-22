Atak nożownika na taksówkarza. Sprawca uciekł, trwa policyjna obława

Dawid Szczyrbowski

Atak nożownika na taksówkarza w Krakowie. Sprawca uciekł, w mieście trwa obława - potwierdziła w rozmowie z Interią podinsp. Katarzyna Cisło z KWP w Krakowie. Poszkodowany mężczyzna z ranami ciętymi trafił do szpitala. Jego stan jest stabilny.

Akcja policji w Krakowie. Trwa obława za nożownikiem. Zdj. ilustracyjne
Akcja policji w Krakowie. Trwa obława za nożownikiem. Zdj. ilustracyjne Beata Zawrzel/REPORTERReporter

W piątek ok. godz. 17 doszło do ataku nożownika na taksówkarza - potwierdziła w rozmowie z Interią rzecznik prasowy KWP w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.

Jak dodała, w okolicach hali widowiskowej Tauron Arena na Alei Pokoju z taksówki wysiadło dwóch mężczyzn - poszkodowany kierowca, który osunął się na ziemię i stracił przytomność oraz prawdopodobny sprawca, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

    Kraków. Nożownik zaatakował taksówkarza, trwa obława

    - Rozpoczęła się obława za tym człowiekiem. Ustalamy świadków - przekazała podinsp. Cisło.

    Poszkodowany taksówkarz to obcokrajowiec. Z ranami szyi, przedramienia i ręki został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali. Jego stan jest stabilny.

    Na miejscu policjanci prowadzą oględziny samochodu, w którym doszło do ataku nożownika.

