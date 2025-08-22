W piątek ok. godz. 17 doszło do ataku nożownika na taksówkarza - potwierdziła w rozmowie z Interią rzecznik prasowy KWP w Krakowie podinsp. Katarzyna Cisło.

Jak dodała, w okolicach hali widowiskowej Tauron Arena na Alei Pokoju z taksówki wysiadło dwóch mężczyzn - poszkodowany kierowca, który osunął się na ziemię i stracił przytomność oraz prawdopodobny sprawca, który zbiegł z miejsca zdarzenia.

Kraków. Nożownik zaatakował taksówkarza, trwa obława

- Rozpoczęła się obława za tym człowiekiem. Ustalamy świadków - przekazała podinsp. Cisło.

Poszkodowany taksówkarz to obcokrajowiec. Z ranami szyi, przedramienia i ręki został przewieziony do jednego z krakowskich szpitali. Jego stan jest stabilny.

Na miejscu policjanci prowadzą oględziny samochodu, w którym doszło do ataku nożownika.

"Polityczny WF": Mówią w PiS o tym nazwisku. Poprowadzi ich do zwycięstwa? INTERIA.PL