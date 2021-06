Do ataku doszło w sobotę.

- Trzech mężczyzn pływało po zalewie na rowerku wodnym. Poszkodowany zwrócił im uwagę. Mężczyźni podpłynęli do brzegu, jeden z nich zrobił z butelki tzw. tulipana i poranił interweniującemu twarz - powiedział sierż. Paweł Kobiałka z zespołu prasowego małopolskiej policji.



Apel o pomoc

Na plaży było wiele osób. Policja liczy, że ktoś zarejestrował zdarzenia, co może być pomocne w ujęciu sprawców.

Ta sama małopolska policja apeluje o rozsądek w związku z upałami jakie dotarły nad Małopolskę. "W miejscowościach turystycznych naszego regionu spodziewamy się przyjazdu większej ilości turystów. Jednocześnie przypominamy, że takie warunki atmosferyczne mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego w szczególny sposób powinniśmy zadbać o bezpieczeństwo" - podkreślili policjanci.



Bezpieczeństwo nad wodą

Podkreślili, by kąpać się tylko w miejscach strzeżonych przez ratowników, a nigdy w zakazanych, stosować się do regulaminu kąpieliska i zaleceń ratownika, nie pływać bezpośrednio po posiłku, pod żadnym pozorem nie wchodzić do wody po alkoholu, unikać wody o temperaturze poniżej 14 stopni. "Optymalna wynosi od 22 do 25 stopni" - podkreślili mundurowi.

Przypomniano, iż dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką osób dorosłych, a dla zapewnienia maksimum bezpieczeństwa, należy dobrze wyposażyć je np. w skrzydełka pływackie i nadmuchiwane koła. Warto również przekazywać dzieciom wiedzę na temat zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą już od najmłodszych lat.

"Pamiętajmy, że materac dmuchany nie służy do wypływania na głęboką wodę, podobnie jak inne nadmuchiwane przedmioty. Pływając na materacu należy trzymać się blisko brzegu i nie wypływać na środek jeziora, a pływając żaglówką, łódką czy kajakiem dobrze założyć kapok" - zaapelowano.



"Nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób"

Podkreślono również, by zwracać uwagę na innych kąpiących się i w przypadku tonięcia kogoś lub wypadku nad wodą natychmiast wezwać pomoc.



"Nie zakłócaj wypoczynku i kąpieli innych osób. Nie pozostawiaj bez opieki swoich rzeczy" - przestrzegli policjanci.



W razie zagrożenia należy niezwłocznie wezwać pomoc dzwoniąc pod numer alarmowy 112.