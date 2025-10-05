Zgłoszenie o agresywnej pacjentce na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Suchej Beskidzkiej wpłynęło do policji w sobotę o godz. 21:30.

Jak przekazał nam mł. asp. Mateusz Lenartowicz, pacjentka zaatakowała pielęgniarkę. Była nietrzeźwa.

Pielęgniarka odniosła poważne obrażenia; policjant nie mógł jednak podać szczegółów co do jej stanu zdrowia.

Agresywna pacjentka została zatrzymana i przewieziona do Izby Wytrzeźwień.

Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia badają obecnie funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego.

Sucha Beskidzka. Pielęgniarka brutalnie zaatakowana przez pacjentkę

Jak ustalił portal Wadowice24, pacjentką była 37-letnia mieszkanka powiatu suskiego. Kobieta miała "taranować drzwi pod wpływem alkoholu" i obrażać dyżurującego lekarza.

Następnie - jak podaje wadowicki serwis - pacjentka rzuciła się na pielęgniarkę, która w wyniku ataku odniosła ciężkie obrażenia zagrażające jej życiu.

Artykuł jest aktualizowany.

"Prezydencie i chomiku, nie idźcie tą drogą". Burza po oświadczeniu Nawrockiego Polsat News Polsat News