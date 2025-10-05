Atak na pielęgniarkę w szpitalu. Doznała poważnych obrażeń
Nietrzeźwa kobieta zaatakowała personel medyczny Szpitalu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej - potwierdził w rozmowie z Interią mł. asp. Mateusz Lenartowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Jak ustaliły lokalne media, zaatakowana pielęgniarka doznała poważnych obrażeń.
Zgłoszenie o agresywnej pacjentce na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Suchej Beskidzkiej wpłynęło do policji w sobotę o godz. 21:30.
Jak przekazał nam mł. asp. Mateusz Lenartowicz, pacjentka zaatakowała pielęgniarkę. Była nietrzeźwa.
Pielęgniarka odniosła poważne obrażenia; policjant nie mógł jednak podać szczegółów co do jej stanu zdrowia.
Agresywna pacjentka została zatrzymana i przewieziona do Izby Wytrzeźwień.
Okoliczności i dokładny przebieg zdarzenia badają obecnie funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego.
Sucha Beskidzka. Pielęgniarka brutalnie zaatakowana przez pacjentkę
Jak ustalił portal Wadowice24, pacjentką była 37-letnia mieszkanka powiatu suskiego. Kobieta miała "taranować drzwi pod wpływem alkoholu" i obrażać dyżurującego lekarza.
Następnie - jak podaje wadowicki serwis - pacjentka rzuciła się na pielęgniarkę, która w wyniku ataku odniosła ciężkie obrażenia zagrażające jej życiu.
Artykuł jest aktualizowany.