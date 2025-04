Ortopedę krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego we wtorek zaatakował nożem 35-letni pacjent. Lekarz mimo wysiłków personelu medycznego zmarł.

O uczczenie minutą ciszy pamięci zamordowanego ortopedy we wszystkich szpitalach zaapelowała we wtorek Naczelna Rada Lekarska.

Samorząd lekarski zwrócił się także do wszystkich pracowników ochrony zdrowia oraz do samorządów zawodowych zrzeszających poszczególne grupy zawodowe medyków o przypięcie czarnej wstążki do ubioru służbowego.