W skrócie Sąd tymczasowo aresztował 19-latka podejrzanego o udział w pobiciu 36-letniego kibica na krakowskim osiedlu Willowym.

Policja zatrzymała cztery osoby, w tym trzy na terenie Słowacji, w związku ze śmiertelnym pobiciem kibica Hutnika Kraków.

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał specjalną grupę funkcjonariuszy do zatrzymania osób związanych ze zdarzeniem.

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W piątek małopolska policja poinformowała o zatrzymaniu czterech osób podejrzewanych o bezpośredni udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego kibica Hutnika Kraków.

Jak przekazał rzecznik prokuratury, 19-latek, który został zatrzymany w mieszkaniu w krakowskiej Nowej Hucie usłyszał zarzut udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. - Sąd zastosował wobec niego areszt tymczasowy - dodał Tomasz Waszczuk.

Brutalny atak na 36-latka w Krakowie. Nowe informacje z prokuratury

Pozostali trzej uczestnicy zajścia zostali zatrzymani na terenie Słowacji na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Spośród nich dwie osoby pełnoletnie mają zarzuty udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, a prokuratura czeka na ich przekazanie ze Słowacji na podstawie ENA.

Wcześniej, w poniedziałek, policjanci zatrzymali 16-latka, który mógł mieć związek z tym zdarzeniem. Wobec nieletniego sąd rodzinny wszczął postępowanie o czyn karalny na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Zdecydował także o natychmiastowym odwołaniu udzielonego 16-latkowi urlopu oraz nakazał niezwłoczne doprowadzenie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Kraków. Pobicie 36-latka, mężczyzna zmarł w karetce

Do ataku doszło 21 sierpnia po północy na osiedlu Willowym w Nowej Hucie. Na monitoringu z miejsca zdarzenia widać atak na jednego z mężczyzn przez kilkuosobową grupę. Ofiarą był 36-latek o pseudonimie "Yankes" - kibic Hutnika Kraków, a także członek sekcji pięściarskiej.

Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba. Niestety, pokrzywdzony zmarł w karetce pogotowia. W toku prowadzonych działań policyjnych ustalono, że w zdarzenie mogą być zaangażowane osoby związane ze środowiskiem pseudokibiców.

Z uwagi na skomplikowanie sprawy oraz jej ciężar gatunkowy Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał specjalną grupę, której priorytetowym zadaniem było zatrzymanie osób związanych ze zdarzeniem.

W jej skład weszli najbardziej doświadczeni policjanci z komendy wojewódzkiej i miejskiej w Krakowie, a także Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.



