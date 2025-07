Według ustaleń służb w piątek około godz. 22.00 na ul. Katedralnej w centrum Tarnowa doszło do sprzeczki między kilkoma osobami zmierzającymi na rynek i mężczyzną idącym w przeciwnym kierunku. Podczas awantury 25-letni mężczyzna najprawdopodobniej nożem zaatakował jednego z członków grupy i uciekł. Poszkodowany trafił do szpitala, jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

W nocy z soboty na niedzielę policja zatrzymała pierwszego podejrzewanego w tej sprawie. Mężczyzna zgłosił się na komisariat około godz. 3.00. Jak informowała tarnowska policja, przyznał się, że to on był sprawcą zdarzenia. Następnie, jeszcze w niedzielę, do komisariatu przyszedł drugi 25-latek, który miał brać udział w piątkowych zdarzeniach. Według informacji przekazanych przez służby, obaj byli wcześniej wytypowani do zatrzymania.