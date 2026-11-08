Do strzelaniny na Rynku Głównym w Krakowie doszło po godz. 15 w sobotę. 24-letni Michał O. wjechał samochodem na płytę Rynku i otworzył ogień do przypadkowych ludzi. W ataku zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym interweniujący policjanci.

W sobotę wieczorem premier Donald Tusk przekazał, że w mieszkaniu sprawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim ujawniono trzy ciała - dwóch kobiet - 51- i 21-letniej - oraz 53-letniego mężczyzny.

Prokuratura potwierdziła później, że to rodzice i siostra, otwiera się w nowym oknie zatrzymanego w Krakowie 24-latka.

Kraków. Zamordowana studentka malarstwa na ASP

Jak podawaliśmy w Interii, otwiera się w nowym oknie, młodsza siostra Michała O., Magdalena, była utalentowaną artystką, która studiowała w Krakowie.

Ustalenia te potwierdziły się we wpisie rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. Andrzeja Bednarczyka.

W opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie skierowanym do społeczności ASP przekazał on informację o śmierci studentki trzeciego roku malarstwa, Magdy. Jak wskazał, została ona "zamordowana wraz z rodzicami'.

W ataku w centrum Krakowa ucierpiała zaś siostra jednej z pracownic Akademii, która - jak podał rektor - została dwukrotnie postrzelona przez zamachowca.

Rektor ASP w Krakowie ogłasza żałobę

"Nic już nie będzie takie jak dawniej. Delikatna tkanka naszej akademickiej społeczności została boleśnie zraniona. Jedynie wspólnie możemy powrócić do zdrowia" - napisał prof. Bednarczyk, apelując do uczelnianej społeczności o wspieranie się nawzajem "w tej mrocznej chwili".

"Wraz z kolegium rektorskim i wszystkimi służbami Akademii jesteśmy do Waszej dyspozycji" - zapewnił rektor ASP w Krakowie.

Jednocześnie ogłosił na uczelni żałobę do dnia 11 listopada. Jak przekazał, do tego czasu Open Eyes Art Festival i inne zaplanowane na ten czas wydarzenia zostają odwołane.

Rektor poprosił społeczność Akademii o nieudzielanie wywiadów, nieprzekazywanie informacji i opinii, o kierowanie redaktorów do władz uczelni. Zaapelował też o powstrzymanie się od komentowania i rozpowszechniania niesprawdzonych informacji w mediach społecznościowych.



