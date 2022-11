25-latek został zatrzymany przez duńską policję. Wydano wobec niego postanowienie o postawieniu zarzutów zabójstwa, a także uprowadzenia 5-letniej dziewczynki. Sąd Rejonowy w Oświęcimiu wydał postanowienie o 14-dniowym areszcie dla Ingebrigta G.

W niedzielę w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie odbyła się konferencja prasowa, na której prok. Janusz Hnatko przekazał, że "mężczyzna został zatrzymany". - W prokuraturze rejonowej w Oświęcimiu wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów zabójstwa, czyli działania z zamiarem pozbawienia życia 26-letniej kobiety (...) a także porwania 5-letniej dziewczynki - mówił.

- Wystąpiono do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie na okres 14 dni. Na dzisiejszym posiedzeniu sąd wydał postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania tego mężczyzny - powiedział Hnatko.

Prokuratura sporządzi europejski nakaz aresztowania

Hnatko dodał też, że "akta razem z tym postanowieniem są przewożone do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie sporządzany jest europejski nakaz aresztowania". - Jest to forma zatrzymania tej osoby, czyli tymczasowego aresztowania poza granicami i przekazania do państwa wnioskującego, czyli do Polski - powiedział.

- W dniu dzisiejszym ten wniosek zostanie sporządzony i przekazany do sądu okręgowego, który będzie podejmował decyzję w tej sprawie - mówił.

Wyjaśnił, że "teoretycznie rzecz biorąc, wniosek powinien być rozpoznany w ciągu 60 dni". - To jednak zależy od sędziego - podkreślił.

Dziecko wkrótce wróci do Polski

Prokurator przekazał, że Mia jest obecnie pod opieką służb socjalnych Danii.

- Skontaktowano się ze stroną polską, sąd rodzinny wyraził zgodę, by ta dziewczynka mogła być pod opieką dziadka, który udał się do Danii i w dniu jutrzejszym już powinien powrócić do Polski razem z dzieckiem - wyjaśnił.