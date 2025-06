Arcybiskup stanął w obronie córki prezydenta elekta. "To bardzo boli"

W skrócie: Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas procesji Bożego Ciała w Krakowie odniósł się do fali negatywnych komentarzy skierowanych w stronę córki Karola Nawrockiego po wieczorze wyborczym.

Hierarcha skrytykował podziały społeczne napędzane kłamstwami i wskazał na potrzebę powrotu do wartości ewangelicznych oraz obrony godności każdego człowieka.

Wcześniej Biuro Obrony Praw Dziecka zapowiedziało podjęcie działań prawnych przeciwko osobom atakującym dziecko, przypominając o możliwych konsekwencjach prawnych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Centralna procesja Bożego Ciała w Krakowie przeszła w czwartek z Wawelu na Rynek Główny. W trakcie uroczystości kazania wygłosili krakowscy biskupi, jako ostatni głos zabrał abp Marek Jędraszewski.

W kontekście ewangelicznej modlitwy o jedność hierarcha nawiązał do polskiego społeczeństwa, wskazując, że "wielu siłom i ludziom zależy na tym, żeby nas podzielić, podzielić kłamstwem tak, jakby chciano zbudować po raz kolejny wieżę Babel. Kolejny system oparty na kłamstwie i przemocy".

- To boli. To bardzo boli, kiedy kłamstwo dotyka zwłaszcza rzeczy bardzo czułych, niekiedy intymnych. Kiedy naigrawa się ze spontanicznej reakcji małego dziecka. To bardzo boli - mówił metropolita krakowski.

W ten sposób nawiązał do nieprzychylnych komentarzy, jakie pojawiły się na temat córki prezydenta elekta Karola Nawrockiego, kiedy razem z rodziną pojawił się na scenie w wieczór wyborczy 1 czerwca.

Wybory prezydenckie. Fala negatywnych komentarzy wobec córki Karola Nawrockiego

Przypomnijmy, że temat siedmioletniej córki Karola Nawrockiego odbił się szerokim echem w mediach po wieczorze wyborczym po drugiej turze wyborów prezydenckich.

Podczas ogłoszenia wyników dziewczynka razem z rodziną towarzyszyła ojcu na scenie. Wielu uważa, że "skradła show" tego wieczoru, żywo gestykulując, uśmiechając się do dziennikarzy i wysyłając serduszka.

W sieci pojawiły się negatywne komentarze dotyczące zachowania dziecka.

Biuro Obrony Praw Dziecka stanowczo potępiło takie komentarze, przypominając, że tego typu słowa mogą być traktowane jako przestępstwo.

"Informujemy, że Biuro Obrony Praw Dziecka podejmie zdecydowane kroki przeciwko sprawcom, którzy znieważają, krzywdzą i prześladują siedmioletnią córkę prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Można się zgadzać z poglądami ojca Kasi lub być jego radykalnym przeciwnikiem - ale nic nie usprawiedliwia atakowania jego dziecka. Atakowanie siedmioletniego dziecka i znieważanie go z powodu wyglądu czy zachowania może zostać uznane za przestępstwo z art. 190a kk lub 207 kk. Są to przestępstwa zagrożone karą do 12 lat bezwzględnego pozbawienia wolności" - napisano w oficjalnym komunikacie.

Procesja Bożego Ciała w Krakowie. Abp Jędraszewski o "odnowionym człowieku"

W trakcie swojej homilii duchowny mówił także "trudnym czasie wymagającym zdefiniowania".

- Jakże często z tej Rzeczpospolitej Polskiej próbuje się utworzyć statek dryfujący pod wpływem najrozmaitszych prądów i wirów, czy to przybywających do nas z zewnątrz, czy wydobywających się z naszych otchłani wewnętrznych - ocenił hierarcha.

Abp Jędraszewski dodał, że jest to "trudny czas", który wymaga zdefiniowania "nie po to, żeby się poddawać", ale zrozumieć, że "jedyna prawdziwa pełna miłości odpowiedź to Jezus Chrystus i powrót do niego, i do prawdy, do której nas wzywa".

Hierarcha ocenił, że "nowy porządek" w Europie i w Polsce można zbudować jedynie na najmocniejszym fundamencie, jakim jest "człowiek odnowiony przez prawdę Ewangelii".

- Znaczy to że jest to człowiek odnowiony w rozumieniu tego zamysłu, jaki Bóg miał wobec każdej i każdego z nas, powołując do istnienia człowieka jako mężczyznę i kobietę. Odnowiony człowiek to ten, który odrzuca wszelkie ideologie naruszające godność kobiety, mężczyzny i rodziny. Odnowiony człowiek, dalej, to ten, który ma szacunek do każdego innego człowieka, począwszy od tego, że jest gotów bronić życia każdego drugiego człowieka od chwili jego poczęcia, przez całe jego życie, aż po śmierć i aż po wieczność - mówił.

Po zakończeniu centralnej procesji Bożego Ciała w Krakowie przed bazyliką Mariacką Mszę św. odprawił kard. Stanisław Dziwisz.

Metropolita warszawski o aktualnym sporze politycznym: Kraj potrzebuje klimatu porozumienia Polsat News Polsat News