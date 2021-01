Alwernia: Odsłonięto tablicę upamiętniającą Kornela Morawieckiego

W Alwerni (woj. małopolskie) odsłonięto w poniedziałek tablicę upamiętniającą Kornela Morawieckiego. Premier Mateusz Morawiecki, dziękując za inicjatywę, podkreślał, że to zaszczyt, który należy się wszystkim ludziom, z którymi jego ojciec szedł drogą do wolnej Polski.

Zdjęcie Tablica poświęcona pamięci Kornela Morawieckiego //Łukasz Gągulski /PAP

W uroczystości odsłonięcia tablicy pamięci byłego działacza opozycji demokratycznej, byłego przywódcy Solidarności Walczącej, a także byłego marszałka seniora wzięli także udział m.in. wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz burmistrz Alwerni Beata Nadzieja-Szpila.

"Drogowskaz wolnych Polaków"

Premier wyraził wdzięczność inicjatorom uhonorowania jego zmarłego przed dwoma laty ojca. - Myślę, że gdyby był tutaj z nami, to powiedziałby, że ten zaszczyt należy się wszystkim ludziom, z którymi szedł przez drogę do wolnej Polski, ludziom Solidarności, ludziom Solidarności Walczącej - podkreślił szef rządu.

Przypomniał, że podczas II wojny światowej w Alwerni ukrywał się rtm. Witold Pilecki i, jak dodał, to zaszczyt, że pamiątkowa tablica pojawiła się właśnie w tym mieście. - To szczególny zaszczyt, że w takim mieście, w którym w 1943 roku ukrywał się Witold Pilecki, będzie ten punkt orientacyjny, drogowskaz wolnych Polaków, drogowskaz, który ma wskazywać drogę do lepszej, solidarnej Polski - powiedział Morawiecki.

"Narody, które mają pamięć, mają też sumienie"

Premier wskazywał na wagę pamięci o "ważnych czasach" i "ludziach, którzy tę drogę z nami przebywali i ją wytyczali". - Jak mówił nasz książę poetów: narody, które mają pamięć, mają też sumienie. I dlatego ważne jest (...), żeby razem z tymi, którzy chcą walczyć o lepszą, solidarną, suwerenną, silną Rzeczpospolitą, tę pamięć pielęgnować - podkreślił szef rządu.

- Mój ojciec należał do ludzi, którzy wierzyli w to, że niepodległość nie kłóci się ze zjednoczoną Europą, że patriotyzm nie musi stać w sprzeczności z przyjaźnią pomiędzy narodami, że można konkurować ze sobą, ale też można i należy współpracować, jak najbliżej ze sobą współpracować - wskazał Morawiecki.

Premier wyraził wdzięczność mieszkańcom i radzie gminy Alwernia za to, że "postanowili taki punkt orientacyjny" utworzyć. - Punkt, który będzie swego rodzaju drogowskazem wzmocnionej świadomości narodowej, walki o tożsamość, a także o przyjaźń między ludźmi i między narodami, bo to mojemu ojcu leżało bardzo na sercu - zaznaczył.

Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca Solidarności Walczącej, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, zmarł 30 września 2019 r.