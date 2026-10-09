Aleksander Miszalski po ponad czterech miesiącach przerwał milczenie i zabrał głos w trwającej kampanii przed wyborami prezydenckimi w Krakowie.

Polityk opublikował obszerny wpis, w którym odniósł się zarówno do własnej prezydentury, jak i do wypowiedzi oraz propozycji wyborczych swojego byłego politycznego współpracownika. Jak zaznaczył, decyzja o wycofaniu się z publicznych wypowiedzi była świadoma. Potrzebował czasu, aby spojrzeć na swoje rządy z dystansu, przeanalizować błędy i zastanowić się nad decyzjami, które mógł podjąć inaczej.

"Wiem, że nie byłem idealnym prezydentem. Popełniałem błędy i potrafię się do nich przyznać. Poniosłem też ich konsekwencje" - powiedział Miszalski.

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Miszalski popiera Monikę Piątkowską. "Ma wady, jak każdy człowiek"

Aleksander Miszalski w swoim wpisie na platformie X jednoznacznie opowiedział się za Moniką Piątkowską. Podkreślił, że kandydatka z KO ma wady, jak każdy człowiek, ale - jak zaznaczył - "wyciągnęła wnioski z jego błędów i nie popełni podobnych". Określił ją jako dobrą, sprawdzoną i zaangażowaną w życie Krakowa menadżerkę, której doświadczenie urzędnicze i prawnicze pozwoli rozwijać miasto, a jednocześnie walczyć z rosnącym zadłużeniem.

"Takim kandydatem nie jest Łukasz Gibała, który nigdy w życiu niczym na poważnie nie zarządzał. Nie musiał na poważnie pracować i martwić się finansami, ponieważ wszystko miał podane jak na tacy" - ocenił.

"Doświadczenie nauczyło mnie jednego: miastem zarządza się nie obietnicami, lecz decyzjami, za które trzeba wziąć odpowiedzialność" - dodał, apelując do wyborców o oddanie w niedzielę głosu na Monikę Piątkowską, którą określił również jako swoją kandydatkę.

"Nie na Łukasza Gibałę, który dąży do jednego celu - kupienia sobie miasta" - mówił.

Wybory w Krakowie. Aleksander Miszalski przerywa milczenie

"Nie zamierzam udawać, że wszystko robiłem dobrze. Chciałem w krótkim czasie uporządkować finanse Krakowa, przeprowadzić trudne reformy i rozpocząć ważne inwestycje. Dzisiaj wiem, że próbowałem zmienić zbyt wiele rzeczy naraz" - przyznał. Podkreślił również, że poniósł za to polityczną odpowiedzialność.

Jak wyjaśnił, mimo milczenia uważnie obserwował wydarzenia w Krakowie, słuchał kandydatów i analizował ich propozycje. To właśnie przebieg kampanii skłonił go do zabrania głosu.

Miszalski ostro o Gibale: Kłamie, manipuluje bądź wykazuje się niewiedzą

Były prezydent Krakowa przypomniał, że zna Łukasza Gibałę od 18 lat. Obaj zaczynali działalność w Platformie Obywatelskiej. Gibała kierował krakowskimi strukturami partii, a Miszalski pełnił funkcję sekretarza. Jak wskazał, w 2010 roku Gibała rekomendował na listach wyborczych działaczy, których dziś krytykuje.

Wymienił w tym kontekście m.in. Hawranka, Stawowego, Kośmidra, Sepioła, Kracika i samego Miszalskiego. "Wtedy wszystkich cenił, lubił i szanował, dzisiaj wszystkich hejtuje. Szczere czy koniunkturalne?" - zapytał.

Politycy rozeszli się później swoimi drogami, a w 2024 roku stanęli naprzeciw siebie w wyborach prezydenckich. Teraz Miszalski zarzuca Gibale, że jego obecne wypowiedzi są niezgodne z faktami lub świadczą o braku podstawowej wiedzy.

""Dzisiaj słucham tego, co mówi, co obiecuje i stwierdzam z całą stanowczością, że kłamie, manipuluje bądź wykazuje się podstawową niewiedzą. Jego działania są skalkulowane na dezinformację i ubrane w populistyczne hasła" - ocenił.

Rodzinne interesy deweloperskie Gibałów. Miszalski stawia pytania

W swoim wpisie Miszalski poruszył także kwestię rodzinnych interesów deweloperskich Gibałów. Zwrócił uwagę, że brat kandydata jest deweloperem, choć - jak przypomniał - podczas poprzedniej kampanii Gibała miał twierdzić, że jego brat nie ma nic wspólnego z tą branżą. Były prezydent powołał się w tym kontekście na Radio Kraków.

Miszalski wskazał również, że jesienią 2024 roku firma należąca do rodziny Gibałów wznowiła postępowanie dotyczące wycinki drzew przy ul. Lea. Dodał, że firmy związane z rodziną kandydata zajmują się nie tylko budową, lecz także finansowaniem deweloperów.

W ocenie byłego prezydenta deklaracja Gibały, że setki działek należących do jego rodziny w okolicach Krakowa nie kolidują z ewentualnym sprawowaniem przez niego funkcji prezydenta, nie rozwiązuje problemu. Miszalski podkreślił, że władze miasta mają wpływ m.in. na transport aglomeracyjny, parkingi Parkuj i Jedź, współpracę w ramach Metropolii Krakowskiej oraz planowanie inwestycji na granicach miasta.

"Musimy sobie wszyscy zadać ważne pytanie: czy inwestycje miasta na obrzeżach będą realizowane dla większej korzyści Krakowian, czy może raczej dla większej wartości działek należących do Gibałów" - napisał.

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