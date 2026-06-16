Alarm po zabójstwie 19-latki w Małopolsce. Wielka obława na sprawcę
Policja szuka nastoletniego Kacpra Wójtowicza, który mógł zabić 19-letnią byłą partnerkę. Do zdarzenia doszło w poniedziałek na terenie gminy Mszana Dolna (woj. małopolskie). "Prawdopodobnie doszło do sprzeczki, w trakcie której mężczyzna miał zaatakować kobietę, powodując u niej obrażenia, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia" - relacjonują służby.
W skrócie
- Policja prowadzi poszukiwania nastoletniego Kacpra Wójtowicza, który mógł doprowadzić do śmierci swojej 19-letniej byłej partnerki na terenie gminy Mszana Dolna.
- W akcji poszukiwawczej uczestniczą policjanci różnych pionów, przewodnicy psów, grupy poszukiwawcze oraz funkcjonariusze z sąsiednich jednostek, a teren sprawdzany jest również przy użyciu dronów.
- Śledczy badają okoliczności ataku na 19-latkę oraz motyw zdarzenia, przy czym obrażenia na ciele ofiary powstały w wyniku użycia niebezpiecznego narzędzia.
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Według wstępnych ustaleń 19-letni Kacper Wójtowicz miał spotkać się ze swoją byłą partnerką około godz. 22:20 w poniedziałek na terenie gminy Mszana Dolna.
Policja przypuszcza, że para kłóciła się, w następstwie czego poszukiwany miał zaatakować nastolatkę, a następnie uciec.
"Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować" - wyjaśniono w komunikacie KPP w Limanowej.
Obława za Kacprem Wójtowiczem. Nastolatek mógł zabić byłą partnerkę
Policja opublikowała dane i wizerunek nastolatka, potrzebne do jego identyfikacji.
"W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych oraz grupy poszukiwawcze. W akcję włączeni zostali również policjanci z sąsiednich jednostek. W rejonie prowadzone są kontrole pojazdów, rozstawiono punkty blokadowe, a teren jest sprawdzany z wykorzystaniem dronów" - czytamy.
Asp. sztab. Jolanta Batko, rzecznik prasowa KPP w Limanowej, przekazała na antenie Polsat News, że obszar poszukiwań to masywny teren leśny.
Zbrodnia w Mszanie Dolnej. Policja ustala motyw sprawcy
Śledczy ustalają, jakie mogły być okoliczności ataku na 19-latkę.
- Wiemy, że (poszukiwany i ofiara - red.) byli parą, wiemy, że się rozstali. Pozostałe informacje będą ustalane na etapie prowadzonego śledztwa - podkreśliła asp. sztab. Jolanta Batko.
Policjantka poinformowała również, że obrażenia na ciele ofiary to wynik użycia niebezpiecznego narzędzia, jednak nie sprecyzowała jakiego.