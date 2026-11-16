W skrócie Ratownicy TOPR odnaleźli zaginioną turystkę w żlebie opadającym z Granackiej Przełęczy, kobieta jest mocno wychłodzona i w ciężkim stanie.

Wyprawy w góry zimą bywają niebezpieczne. W niedzielnym wypadku lawinowym na Żółtej Turni zginął mężczyzna, którego odnaleziono pod warstwą śniegu po zgłoszeniu partnera.

Wcześniej po słowackiej stronie Tatr śmierć poniósł także 25-letni Polak, który spadł z wysokości około 100 metrów w rejonie Batyżowieckiej Próby pod Gerlachem.

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Turystka poszukiwana w poniedziałek przez Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe została odnaleziona żywa w żlebie opadającym z Granackiej Przełęczy na stronę Doliny Buczynowej. Komunikat z taką informacją TOPR przekazało po północy w mediach społecznościowych.

"W tej chwili ratownicy zabezpieczają ją medycznie i termicznie oraz przygotowują do opuszania w noszach ścianą na stronę Doliny Buczynowej" - poinformowano. Akcję ratunkową prowadziło kilkadziesiąt osób z wykorzystaniem dronów.

Jak przywidywało TOPR, transport rannej turystki miał potrwać do godzin porannych.

Kobieta zaginęła w Tatrach. Trwają poszukiwania, TOPR z apelem

Według wcześniejszego komunikatu TOPR poszukiwania prowadzone były w rejonie Hali Gąsienicowej oraz Doliny Roztoki. Możliwe, że kobieta zeszła na te tereny z okolic Krzyżnego przez Dolinę Pięciu Stawów.

Między Granatami a przełęczą Krzyżne przebiega fragment Orlej Perci. Szlak ten jest zaliczany do najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych w polskich górach. Każdego roku dochodzi tam do tragicznych w skutkach wypadków.

Tragiczna niedziela w Tatrach. Nie żyją dwie osoby

Wyprawy w Tatry o tej porze roku mogą być szczególnie niebezpieczne. W niedzielę przed południem, doszło do tragicznego w skutkach wypadku lawinowego na Żółtej Turni. Na wspinającego się mężczyznę spadła tam duża warstwa śniegu.

Ratowników wezwał jego partner, który przekazał im, gdzie prawdopodobnie znajduje się osoba porwana przez lawinę. Turysty nie udało się uratować.

"W jednym ze żlebów opadających ze zboczy Żółtej Turni odnaleziono lawinisko, a w nim wystający plecak turysty. Turysta znajdował się ok. 30 cm pod powierzchnią śniegu, całkowicie zasypany" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie TOPR.

Kilka godzin wcześniej do tragedii doszło po słowackiej stronie Tatr. 25-letni Polak spadł z około 100 metrów w rejonie Batyżowieckiej Próby pod najwyższym szczytem Słowacji, Gerlachem.



