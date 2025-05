Do napaści w Parku Krakowskim doszło w nocy z piątku na sobotę, ok. godz. 00:00. - 48-latek rzucił się na ok. 65-letnią kobietę, która przechodziła przez park. Wyglądało na to, że chciał wyrwać jej torebkę, ale ją dusił - przekazała Interii podinsp. Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.