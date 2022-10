Chodzi o reklamę o powierzchni 146,4 mkw., która umieszczona była na budynku przy ul. Zwierzynieckiej 22 w Krakowie. Jak donosi "Gazeta Krakowska", kara jest naliczana za okres od 13 do 29 czerwca 2022 roku, zaś decyzja prezydenta miasta o nałożeniu grzywny w tej sprawie została wydana 2 sierpnia.

Kraków. Kara dla reklamodawcy

Zgodnie z prawem właściciel reklamy złożył odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Kolegium podtrzymało decyzję, która została wydana w imieniu prezydenta Krakowa oraz podkreśliło, że jest ona zasadna z obowiązującą uchwałą krajobrazową. Zmianie uległ jedynie termin jej uiszczenia - 30 dni od daty uzyskania statusu ostateczności wydanej decyzji.

Z informacji "Gazety Krakowskiej" wynika, że obecnie w toku jest blisko 700 podobnych spraw, dotyczących tablic i urządzeń reklamowych, które są niezgodne z wprowadzoną 1 lipca 2020 roku uchwałą krajobrazową. Zdecydowana większość dochodzeń miasta kończy się jednak bez konieczności wszczynania postępowań w sądach.

Kraków. Uchwała krajobrazowa

Uchwała krajobrazowa w Krakowie weszła w życie 1 lipca 2020 roku. Od tego czasu wszyscy właściciele reklam mieli czas na dostosowanie się do obowiązujących przepisów. Od 1 lipca 2022 roku przepisy zaczęły trwale obowiązywać, zaś niedostosowywanie się do nich jest egzekwowane przez miasto.

W celu ułatwienia dostosowania się do nowych przepisów magistrat stale udziela informacji telefonicznych i mailowych. Do 12 października wydano osiem decyzji o nałożeniu kary, łącznie na kwotę 524 974 złotych. Siedem kolejnych spraw o nałożenie kary pieniężnej na podmioty niedostosowujące się do uchwały jest w toku.