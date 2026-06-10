W skrócie Stan 16-latka, ukąszonego przez żmiję lewatyńską, zaczął się poprawiać po kilku dniach leczenia.

Aby uratować życie nastolatka, konieczne było sprowadzenie rzadkiej surowicy z Monachium.

Cała akcja sprowadzenia substancji była utrudniona przez formalności i konieczność podjęcia natychmiastowych decyzji finansowych.

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"Czasem ratowanie życia zaczyna się od telefonu. A potem kolejnego. I jeszcze jednego" - czytamy w komunikacie opublikowanym na profilu Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na Facebooku.

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Jak przypominają pracownicy, 16-latek, ugryziony przez niewystępującą naturalnie w Polsce żmiję lewatyńską (Macrovipera lebetinus), trafił do placówki w czwartek późnym wieczorem.

Hodowla tego gada, drugiego pod względem jadowitości europejskiego węża, jest w Polsce zakazana.

Nastolatek ukąszony przez żmiję lewatyńską. Jest komunikat

"To był wyścig z czasem" - przekazano w oświadczeniu. Natychmiast po przyjęciu chłopca do szpitala lekarze rozpoczęli leczenie objawowe i zaczęli szukać surowicy, która mogła uratować życie nastolatka.

"Telefony do innych szpitali, ogrodów zoologicznych, hodowców, Katedry Medycyny Tropikalnej Centrum Depot. Po kilkudziesięciu minutach stało się jasne: najbliższa surowica jest w Monachium" - relacjonują pracownicy.

Szpital natychmiast zaczął starać się o przekazanie substancji. "Organizacja lotu z Warszawy przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, taksówka na lotnisko w Monachium po surowicę, bezpośredni powrót na Balice, gdzie czekał już nasz transport szpitalny" - wymieniono.

Kraków. Lekarze ze szpitala w Prokocimiu uratowali życie 16-latka

Całą akcje dodatkowo utrudniały formalności. "W tle - kolejne telefony w sprawie akceptacji kosztów, bo ktoś musiał podjąć decyzję finansową tu i teraz, bez gwarancji zwrotu od NFZ" - czytamy.

Ostatecznie substancja trafiła w ręce lekarzy, którzy natychmiast uruchomili wlew, w piątek o godzinie 15. "Po kilku godzinach stan chłopca zaczął się powoli poprawiać" - poinformowano.

"Dziś możemy powiedzieć: walka o surowicę miała sens. Nasz zespół pokazał, czym jest prawdziwa praca zespołowa - skuteczna, szybka i bezkompromisowa, gdy chodzi o życie Pacjenta" - zakończono wpis.





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