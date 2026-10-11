Wybory w Krakowie zakończone. Sondaże late poll i pierwsze komentarze [NA ŻYWO]

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz

porażkę kandydatki KO.

"Widać, że ludzie mają ich dość. Dość mają kłamstwa, obłudy, niekompetencji i napuszczania Polaków na siebie" - napisał.







Określił też rezultat jako osobistą porażkę Donalda Tuska, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Radosława Sikorskiego i Andrzeja Domańskiego.