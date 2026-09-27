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Wybory w Krakowie. Lokale wyborcze zamknięte, wyniki exit poll
"Kraków Wybiera" - wydanie specjalne w Polsat News
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Głos po ogłoszeniu sondażowych wyników zabrał też kandydat PiS Michał Drewnicki.
- Dziękuję ministrowi Adamczykowi i premier Szydło, bo to oni pierwsi przyszli do mnie, żebym startował. Jestem bardzo zadowolony z wyniku, bo jest lepszy, niż pokazywały sondaże i odpowiada wynikowi PiS w Polsce - mówił.
- Dziękuję ministrowi Adamczykowi i premier Szydło, bo to oni pierwsi przyszli do mnie, żebym startował. Jestem bardzo zadowolony z wyniku, bo jest lepszy, niż pokazywały sondaże i odpowiada wynikowi PiS w Polsce - mówił.
- Jestem głęboko przekonana, że mieszkańcy naszego miasta są zmęczeni i kampanią referendalną, i tym, co się działo przez ostatnie miesiące w Krakowie - stwierdziła Piątkowska.
- Jestem głęboko przekonana, że możemy wspólnie zbudować bezpieczne miasto, że możemy wspólnie zbudować miasto ze wsparciem rządu, ze wsparciem Rady Miasta Krakowa, że jesteśmy w stanie zbudować miasto na tym fundamencie, który jest dla nas najcenniejszy, na tolerancji, na otwartości, na współpracy, na trosce o siebie nawzajem, na zrozumieniu, na przewidywalności, na transparentności, na poczuciu bezpieczeństwa, na dialogu i współpracy. W taki Kraków wierzę i w taką prezydenturę wierzę. Zwyciężymy - mówiła kandydatka popierana przez KO i PSL.
- Jestem głęboko przekonana, że możemy wspólnie zbudować bezpieczne miasto, że możemy wspólnie zbudować miasto ze wsparciem rządu, ze wsparciem Rady Miasta Krakowa, że jesteśmy w stanie zbudować miasto na tym fundamencie, który jest dla nas najcenniejszy, na tolerancji, na otwartości, na współpracy, na trosce o siebie nawzajem, na zrozumieniu, na przewidywalności, na transparentności, na poczuciu bezpieczeństwa, na dialogu i współpracy. W taki Kraków wierzę i w taką prezydenturę wierzę. Zwyciężymy - mówiła kandydatka popierana przez KO i PSL.
- Bardzo serdecznie Wam dziękuję, dzięki Wam możemy iść dalej, mogę iść dalej i obiecuję wam, że najbliższe dwa tygodnie to będą tygodnie ciężkiej pracy na ulicach, rozmów i słuchania tego, na czym wam najbardziej zależy. Bardzo dziękuję za dotychczasowe rozmowy, za dotychczasowe wsparcie - powiedziała z kolei Monika Piątkowska.
- Wiecie, że kampania była, jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Ale dzięki temu, że czułam od was życzliwość, ciepło, idziemy dalej i jestem przekonana, że te dwa tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów - dodała.
Według sondażu IPSOS Monika Piątkowska zajęła w niedzielnych wyborach drugie miejsce. Na kandydatkę popieraną przez KO i PSL głos miało oddać 24,4 proc. mieszkańców Krakowa.
- Wiecie, że kampania była, jest i pewnie będzie jeszcze trudna, pełna hejtu i brutalności w niektórych momentach. Wiemy, jak było. Ale dzięki temu, że czułam od was życzliwość, ciepło, idziemy dalej i jestem przekonana, że te dwa tygodnie będą czasem bardzo dobrych, życzliwych rozmów - dodała.
Według sondażu IPSOS Monika Piątkowska zajęła w niedzielnych wyborach drugie miejsce. Na kandydatkę popieraną przez KO i PSL głos miało oddać 24,4 proc. mieszkańców Krakowa.
- Wygraliśmy pierwszy, mniej ważny etap, ale przed nami ten drugi, ważniejszy etap w walce o Kraków dla mieszkańców. Dlatego jutro zapraszam wszystkich o 6.45 rano na Rondo Mogilskie. Będziemy rozdawać obwarzanki, dziękować Krakowianom za poparcie i przekonywać do tego, żeby 11 października poszli i zagłosowali na Kraków dla mieszkańców - zapowiedział Łukasz Gibała po publikacji wyników sondażowych exit poll.
- Moi drodzy, musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby 11 października zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych. Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu - dodał.
- Moi drodzy, musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby 11 października zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych. Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu - dodał.
- Chciałem też podziękować i pogratulować wszystkim Krakowianom, którzy dzisiaj poszli zagłosować. Również tym, którzy zagłosowali na innych kandydatów. To, że mamy dzisiaj tak wysoką frekwencję, jak na warunki wyborów przedterminowych, jest naszym wielkim wspólnym sukcesem. Możemy z tego naprawdę być dumni, że tylu Krakowian wzięło dzisiaj udział w wyborach - podkreślił Łukasz Gibała
- Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień. Ale szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki - powiedział Łukasz Gibała podczas swojego wieczoru wyborczego.
- Osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik, wielkie brawa! Osiągnęliśmy ten wynik, pomimo że nie mieliśmy żadnego szyldu partyjnego, mimo że nie stała za nami żadna wielka machina partyjna - powiedział Łukasz Gibała po ogłoszeniu wyników sondaży exit poll.
Przypomnijmy, że według badania IPSOS Gibała zdobył 36,6 proc. głosów.
Przypomnijmy, że według badania IPSOS Gibała zdobył 36,6 proc. głosów.
Kraków. Wyniki sondaży exit poll. Potrzebna będzie druga tura
Do wyłonienia nowego prezydenta Krakowa potrzebna będzie druga tura – wskazują sondaże exit poll. W badaniach OGB dla Polsat News i Newsmax Polska oraz IPSOS najlepszy wynik uzyskał Łukasz Gibała z komitetu Kraków dla Mieszkańców (35,7 proc. według OGB i 36,6 proc. według IPSOS), który wyprzedził startującą z poparciem KO i PSL Monikę Piątkowską (28,4 i 24,4 proc.). Na trzecim miejscu uplasował się Michał Drewnicki z PiS (19,2 i 19,6 proc.).
O godzinie 21 opublikowane zostaną wyniki sondaży exit poll - OGB dla Polsat News i Newsmax Polska oraz IPSOS.
Pozostały ostatnie minuty na oddanie głosu w przedterminowych wyborach prezydentka Krakowa. Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godz. 21.
- Kraków jest obecnie stolicą demokracji. (...) Te wybory są niezwykle ważne dla ogólnopolskiej polityki z różnych powodów - wskazała Dorota Gawryluk.
- Politycy ogólnokrajowi albo wyciągną wnioski z tego, co wydarzy się w Krakowie, albo ich nie wyciągną. Już samo odwołanie prezydenta Krakowa było dla mnie przynajmniej sporym szokiem, ponieważ Kraków kojarzył mi się ze stabilnością, jeśli chodzi o władzę - dodała dziennikarka.
- Politycy ogólnokrajowi albo wyciągną wnioski z tego, co wydarzy się w Krakowie, albo ich nie wyciągną. Już samo odwołanie prezydenta Krakowa było dla mnie przynajmniej sporym szokiem, ponieważ Kraków kojarzył mi się ze stabilnością, jeśli chodzi o władzę - dodała dziennikarka.
- Współczuję wszystkim kandydatom na prezydenta Krakowa, bo uważam, że to jest wyścig politycznych kamikadze. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś, kto wygra te wybory, będzie musiał się zmierzyć z wielomiliardowym długiem. To jest około 8-9 miliardów. Pytanie jest następujące: skąd on (nowy prezydent - red.) weźmie pieniądze na te wszystkie obietnice? - pytał Bogdan Rymanowski na antenie Polsat News.
- Dla mnie te wybory są wyborami w dużej mierze o władzę, pieniądze i zasoby. Pamiętajmy, że Kraków to jest miasto, które ma 11 miliardów złotych budżetu. To są ogromne pieniądze - mówił w programie specjalnym Polsat News "Kraków Wybiera" Grzegorz Jankowski.
W Polsat News trwa program specjalny "Kraków Wybiera", poświęcony pierwszej turze wyborów na prezydenta. Po godz. 20 Małgorzata Świtała porozmawiała z Dorotą Gawryluk, Agnieszką Gozdyrą, Grzegorzem Jankowskim i Bogdanem Rymanowskim o roli tych wyborów dla całego kraju.
Agnieszka Gozdyra zwróciła uwagę na sytuację w stolicy. - Jutro w Warszawie kończy się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum wobec Rafała Trzaskowskiego - przypomniała.
- Kraków Warszawa wspólna sprawa - tak bym powiedziała. Jeżeli udało się w Krakowie, to rozumiem, że tym, którzy zbierają podpisy w Warszawie, rosną apetyty. Tylko zdaje się, że im idzie trochę gorzej - oceniła dziennikarka.
Agnieszka Gozdyra zwróciła uwagę na sytuację w stolicy. - Jutro w Warszawie kończy się zbieranie podpisów pod wnioskiem o referendum wobec Rafała Trzaskowskiego - przypomniała.
- Kraków Warszawa wspólna sprawa - tak bym powiedziała. Jeżeli udało się w Krakowie, to rozumiem, że tym, którzy zbierają podpisy w Warszawie, rosną apetyty. Tylko zdaje się, że im idzie trochę gorzej - oceniła dziennikarka.
Wybory w Krakowie. Kiedy zakończy się głosowanie?
Mieszkańcy Krakowa mogą oddać swoje głosy do godz. 21 w 454 obwodach. Na karcie do głosowania jest osiem nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, należy wpisać znak "x" przy nazwisku jednego z kandydatów.
Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Natomiast jeśli mieszkaniec odda głos zarówno na Hoffmana, jak i również jednego z innych wpisanych kandydatów - wówczas głos zostanie uznany za ważny, oddany na nieskreślonego kandydata. W lokalach wyborczych znajdują się informujące o tym obwieszczenia.
Głos oddany przy Janie Hoffmanie będzie nieważny, ponieważ kandydat zrezygnował ze startu w wyborach. Natomiast jeśli mieszkaniec odda głos zarówno na Hoffmana, jak i również jednego z innych wpisanych kandydatów - wówczas głos zostanie uznany za ważny, oddany na nieskreślonego kandydata. W lokalach wyborczych znajdują się informujące o tym obwieszczenia.
Jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, 11 października, dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w II turze.
Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla ok. godz. 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
Ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godz. 3 a 4 rano. Wyniki będą wywieszone na drzwiach magistratu.
Przypomnijmy, że wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.
Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kom. Piotr Szpiech poinformował też, że w Woli Justowskiej starszy mężczyzna pobrał kartę do głosowania, a następnie potargał ją i wyrzucił do śmieci.
Piotr Szpiech przekazał, że - zgodnie z przepisami - za zniszczenie karty wyborczej grozi do trzech lat więzienia.
Piotr Szpiech przekazał, że - zgodnie z przepisami - za zniszczenie karty wyborczej grozi do trzech lat więzienia.
Kraków. Zakłócenie ciszy wyborczej. Policja bada sprawę
Krakowska policja odnotowała do południa jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Rzecznik miejskiej komendy Piotr Szpiech poinformował PAP, że funkcjonariusze dostali zgłoszenie związane z agitacją wyborczą we wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym.
Rzecznik krakowskiej komendy zapewnił, że policja będzie sprawdzać, kto jest autorem wpisu.
W lokalach wyborczych nie zabrakło też Sławomira Pietrzyka (KW Socjaldemokracja Polska) oraz Michała Klimka (KW Konfederacja Korony Polskiej).
Swój głos do urny wrzuciła również Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica).
Głos w wyborach oddał Michał Drewnicki (KW PiS).
W komisji wyborczej pojawiła się ponadto Aleksandra Owca (KW Razem).
Przy urnie pojawiła się też Monika Piątkowska.
W Krakowie trwają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Głos do tej pory oddał m.in. Łukasz Gibała.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 27 września 2026 godz. 18:50
Głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. W Interii po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21:00 opublikujemy wyniki sondaży exit poll i przekonamy się, czy dojdzie do drugiej tury głosowania.