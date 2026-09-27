Wybory w Krakowie. Lokale wyborcze zamknięte, wyniki exit poll

Współczuję wszystkim kandydatom na prezydenta Krakowa, bo uważam, że to jest wyścig politycznych kamikadze . Proszę sobie wyobrazić, że ktoś, kto wygra te wybory, będzie musiał się zmierzyć z wielomiliardowym długiem. To jest około 8-9 miliardów. Pytanie jest następujące: skąd on (nowy prezydent - red.)

weźmie pieniądze na te wszystkie obietnice?