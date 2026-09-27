Na żywo

Wybory w Krakowie. Decydujące godziny głosowania

"Kraków Wybiera" - wydanie specjalne w Polsat News

Oglądaj program specjalny w Polsat News:

Jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, 11 października, dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w II turze.
Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla ok. godz. 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
Ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godz. 3 a 4 rano. Wyniki będą wywieszone na drzwiach magistratu.
Przypomnijmy, że wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.
Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kom. Piotr Szpiech poinformował też, że w Woli Justowskiej starszy mężczyzna pobrał kartę do głosowania, a następnie potargał ją i wyrzucił do śmieci.

Piotr Szpiech przekazał, że - zgodnie z przepisami - za zniszczenie karty wyborczej grozi do trzech lat więzienia.
Zniszczył kartę do głosowania. Starszemu mężczyźnie grozi surowa kara
Małopolskie

Zniszczył kartę do głosowania. Starszemu mężczyźnie grozi surowa kara

Kraków. Zakłócenie ciszy wyborczej. Policja bada sprawę

Krakowska policja odnotowała do południa jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Rzecznik miejskiej komendy Piotr Szpiech poinformował PAP, że funkcjonariusze dostali zgłoszenie związane z agitacją wyborczą we wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym. 
Rzecznik krakowskiej komendy zapewnił, że policja będzie sprawdzać, kto jest autorem wpisu.


Incydent podczas wyborów w Krakowie. Policja bada zgłoszenie
Małopolskie

Incydent podczas wyborów w Krakowie. Policja bada zgłoszenie

W lokalach wyborczych nie zabrakło też Sławomira Pietrzyka (KW Socjaldemokracja Polska) oraz Michała Klimka (KW Konfederacja Korony Polskiej).
Swój głos do urny wrzuciła również Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica).
Daria Gosek-Popiołek w komisji wyborczej
Klaudia RadeckaAgencja Wyborcza
Głos w wyborach oddał Michał Drewnicki (KW PiS).

Michał Drewnicki przed komisją wyborczą
Art ServicePAP
W komisji wyborczej pojawiła się ponadto Aleksandra Owca (KW Razem).

Kraków. Aleksandra Owca przy urnie wyborczej
Artur Barbarowski East News
Przy urnie pojawiła się też Monika Piątkowska.

Monika Piątkowska oddała głos w wyborach
Mateusz KotowiczReporter
W Krakowie trwają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Głos do tej pory oddał m.in. Łukasz Gibała.
Kraków. Łukasz Gibała oddał głos w wyborach
Beata Zawrzel Reporter

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 27 września 2026 godz. 18:50

Głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. W Interii po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21:00 opublikujemy wyniki sondaży exit poll i przekonamy się, czy dojdzie do drugiej tury głosowania.
zdjęcie
Artur Barbarowski East News