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Wybory w Krakowie. Decydujące godziny głosowania
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Jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, dwa tygodnie później, 11 października, dwie osoby z najwyższym wynikiem zmierzą się w II turze.
Według szacunków przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztofa Dyla ok. godz. 22 protokoły z komisji obwodowych zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
Ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godz. 3 a 4 rano. Wyniki będą wywieszone na drzwiach magistratu.
Przypomnijmy, że wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.
Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie kom. Piotr Szpiech poinformował też, że w Woli Justowskiej starszy mężczyzna pobrał kartę do głosowania, a następnie potargał ją i wyrzucił do śmieci.
Piotr Szpiech przekazał, że - zgodnie z przepisami - za zniszczenie karty wyborczej grozi do trzech lat więzienia.
Piotr Szpiech przekazał, że - zgodnie z przepisami - za zniszczenie karty wyborczej grozi do trzech lat więzienia.
Kraków. Zakłócenie ciszy wyborczej. Policja bada sprawę
Krakowska policja odnotowała do południa jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Rzecznik miejskiej komendy Piotr Szpiech poinformował PAP, że funkcjonariusze dostali zgłoszenie związane z agitacją wyborczą we wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym.
Rzecznik krakowskiej komendy zapewnił, że policja będzie sprawdzać, kto jest autorem wpisu.
W lokalach wyborczych nie zabrakło też Sławomira Pietrzyka (KW Socjaldemokracja Polska) oraz Michała Klimka (KW Konfederacja Korony Polskiej).
Swój głos do urny wrzuciła również Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica).
Głos w wyborach oddał Michał Drewnicki (KW PiS).
W komisji wyborczej pojawiła się ponadto Aleksandra Owca (KW Razem).
Przy urnie pojawiła się też Monika Piątkowska.
W Krakowie trwają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Głos do tej pory oddał m.in. Łukasz Gibała.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 27 września 2026 godz. 18:50
Głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa wchodzi w decydującą fazę. W Interii po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 21:00 opublikujemy wyniki sondaży exit poll i przekonamy się, czy dojdzie do drugiej tury głosowania.