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Kraków zdecydował. Sondaż late poll. W sieci wrze od komentarzy [NA ŻYWO]
Wieczór wyborczy w Polsat News
Zuzanna Piekarz zastąpi Łukasza Gibałę
Jeśli sondażowe wyniki wyborów w Krakowie potwierdzą się, to Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem miasta. Oznacza to jednak zmiany w radzie miasta. Miejsce Gibały zajmie kolejna osoba z jego listy wyborczej z 2024 r. Sęk w tym, że w praktyce jego klub straci radnego, a zyska go Lewica.
Wyniki sondażu late poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska
Łukasz Gibała zdobył 62,6 proc. głosów w II turze wyborów prezydenckich w Krakowie - wynika z sondażu late poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska. Według tego badania Monika Piątkowska zdobyła poparcie 37,4 proc.
Sondażowe wynik wyborów na prezydenta Krakowa skomentował również poseł Janusz Kowalski.
Polityk odniósł się do porażki kandydatki związanej z obozem rządzącym, nazywając ją klęską Donalda Tuska i kilku innych polityków.
"Klęska kandydatki Tuska, Domańskiego, Sikorskiego, Giertycha i Kołodziejczaka w Krakowie" - napisał Kowalski na platformie X.
"Klęska kandydatki Tuska, Domańskiego, Sikorskiego, Giertycha i Kołodziejczaka w Krakowie" - napisał Kowalski na platformie X.
Również Anna-Maria Żukowska pogratulowała Łukaszowi Gibale zwycięstwa w wyborach na prezydenta Krakowa. Posłanka Lewicy odniosła się do wyniku polityka w krótkim wpisie opublikowanym na platformie X.
"Łukasz Gibała zdobywa funkcję Prezydenta Miasta Krakowa. Gratulacje!" - napisała Żukowska.
"Łukasz Gibała zdobywa funkcję Prezydenta Miasta Krakowa. Gratulacje!" - napisała Żukowska.
Michał Drewnicki, który był kandydatem na prezydenta Krakowa z ramienia PiS, również skomentował zwycięstwo Łukasza Gibały.
Polityk podkreślił, że mieszkańcy opowiedzieli się za zmianą i odrzucili dotychczasowy układ rządzący miastem. Zadeklarował również gotowość do współpracy z nowym prezydentem przy ważnych dla Krakowa projektach.
"Deklasacja. Kraków zdecydował: chce zmiany i porządnej miotły! Mieszkańcy mają dość marazmu, układów i koterii. Przy tym nie chcieli kandydatki Tuska" - napisał Drewnicki na platformie X.
Polityk podziękował swoim wyborcom, zaznaczając, że również oni przyczynili się do odsunięcia dotychczasowych władz miasta. Pogratulował Gibale zwycięstwa i zapowiedział, że będzie wspierał dobre decyzje, a na złe reagował stanowczo.
"Kraków pozostaje dla mnie na pierwszym miejscu" - podsumował.
"Deklasacja. Kraków zdecydował: chce zmiany i porządnej miotły! Mieszkańcy mają dość marazmu, układów i koterii. Przy tym nie chcieli kandydatki Tuska" - napisał Drewnicki na platformie X.
Polityk podziękował swoim wyborcom, zaznaczając, że również oni przyczynili się do odsunięcia dotychczasowych władz miasta. Pogratulował Gibale zwycięstwa i zapowiedział, że będzie wspierał dobre decyzje, a na złe reagował stanowczo.
"Kraków pozostaje dla mnie na pierwszym miejscu" - podsumował.
Po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów w Krakowie, głos w mediach społecznościowych zabrał także podeł Konfederacji Konrad Berkowicz.
Polityk stwierdził, że po 24 latach rządów Platforma Obywatelska traci miasto. W swoim wpisie na platformie X odniósł się również do przyszłości ugrupowania w skali kraju.
"I tak oto po 24 latach rządzenia - afer, kolesiostwa i złodziejstwa, Platforma traci Kraków. Dziś traci władzę w Krakowie. Za rok straci władzę w całej Polsce" – napisał Berkowicz.
"I tak oto po 24 latach rządzenia - afer, kolesiostwa i złodziejstwa, Platforma traci Kraków. Dziś traci władzę w Krakowie. Za rok straci władzę w całej Polsce" – napisał Berkowicz.
Beata Szydło komentuje wybory w Krakowie
Beata Szydło także skomentowała zwycięstwo Łukasza Gibały w wyborach na prezydenta Krakowa. Była premier pogratulowała mu wygranej i oceniła, że decydujący wpływ na wynik mieli wyborcy prawicy. "Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał" - napisała w serwisie X.
Rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek skomentował w serwisie X wybór Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa. Polityk pogratulował mu zwycięstwa, oceniając, że wynik głosowania pokazuje, jak bardzo mieszkańcom zależało na zmianie. Bochenek określił wybór nowego prezydenta jako "nowy etap w historii miasta".
Monika Piątkowska: Będziemy bardzo bacznie się przyglądać
Monika Piątkowska po ogłoszeniu sondażowych wyników exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska oraz IPSOS, podczas swojego przemówienia zwróciła się do Łukasza Gibały.
- Łukasz, gratuluję ci wygranych wyborów. Wszystko wskazuje na to, że będziesz prezydentem naszego miasta. Startowałeś cztery razy, czwarty okazał się udany. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz - zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej, będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica "Kraków dla mieszkańców" jest prawdziwa - powiedziała.
- Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto. Ale równocześnie mówię ci bardzo twardo: będę patrzyła na ręce - powiedziała Piątkowska do Gibały.
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Łukasz Gibała po 21. powiedział, że następne dwa lata "będą bardzo trudne". - Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić, jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że razem z wami wszystkimi damy radę - dodał.
Gibała: Dzisiejszy dzień przejdzie do historii
- Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym, którzy oddali na mnie głos za okazane zaufanie, wszystkim, którzy wspierali mnie podczas tej kampanii - powiedział Łukasz Gibała.
Dodał, że wydarzenia z Krakowa natchną też do działania ludzi w całej Polsce.
- Za dwa tygodnie mieszkańcy Częstochowy też będą próbowali odzyskać swoje miasto, bo mają tam referendum. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj coraz więcej osób w Polsce widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy - powiedział Gibała. - Wiem, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. I to jest nasza wspólna zasługa - dodał.
Łukasz Gibała podziękował wszystkim wyborcom, którzy zagłosowali, "także tym, którzy oddali głos na jego kontrkandydatkę".
- Odłóżmy na bok wszelkie spory, pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy, i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta - zaapelował Gibała.
Łukasz Gibała: Krakowianie odzyskali swoje miasto
Łukasz Gibała zabrał głos po wynikach badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos i OGB.
- Coraz więcej wskazuje na to, że 11 października 2026 roku to jest ten dzień, który zostanie zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto - powiedział Łukasz Gibała podczas wieczoru wyborczego.
- Coraz więcej wskazuje na to, że 11 października 2026 roku to jest ten dzień, który zostanie zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto - powiedział Łukasz Gibała podczas wieczoru wyborczego.
Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc. Z kolei według sondażu IPSOS - 44,7 proc.
Podczas popołudniowej konferencji prasowej Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, przekazał, że oficjalne wyniki wyborów podane zostaną około godz. 2-3 w nocy.
Koniec głosowania w Krakowie. Są wyniki sondażu exit poll
Łukasz Gibała wygrywa II turę wyborów prezydenckich w Krakowie - wynika z sondaży exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska oraz IPSOS.
Polityk może liczyć na 64,1 proc. poparcia wg. OGB oraz 61 proc. wg. IPSOS. Monikę Piątkowską poparło 35,9 i 39 proc. głosujących mieszkańców Krakowa.
Polityk może liczyć na 64,1 proc. poparcia wg. OGB oraz 61 proc. wg. IPSOS. Monikę Piątkowską poparło 35,9 i 39 proc. głosujących mieszkańców Krakowa.
Pozostały ostatnie minuty na oddanie głosu w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godz. 21.
W Polsat News trwa program specjalny "Kraków Wybiera", poświęcony drugiej turze wyborów na prezydenta.
O znaczeniu tego głosowania dyskutują czołowi publicyści stacji: Magda Sakowska, Bogdan Rymanowski, Przemysław Szubartowicz i Marek Tejchman.
O znaczeniu tego głosowania dyskutują czołowi publicyści stacji: Magda Sakowska, Bogdan Rymanowski, Przemysław Szubartowicz i Marek Tejchman.
Przypomnijmy, że wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.
Z kolei dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko przekazała po godz. 16 PAP, że "odnotowano jeden incydent związany ze zrywaniem plakatów wyborczych".
Zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa Piotr Bukowski przekazał, że nie otrzymano zgłoszenia o rzekomym zniszczeniu plakatów wyborczych.
Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Monika Piątkowska oddała głos w obwodowej komisji nr 168 przy ul. Skośnej na krakowskim Ruczaju.
Kandydat na prezydenta miasta Łukasz Gibała oddał głos w obwodowej komisji nr 142 przy Al. Modrzewiowej na krakowskiej Woli Justowskiej.
Wybory w Krakowie
Lokale wyborcze w Krakowie zostały otwarte w niedzielę punktualnie o godzinie 7 rano. Na kartach do głosowania wyborcy z Małopolski znajdą nazwiska dwóch kandydatów:Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej.
Aby oddać ważny głos, przy nazwisku jednego z kandydatów należy postawić znak "X". Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21 - do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 11 października 2026 godz. 20:00
W Krakowie trwa druga tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. Tuż po ich zamknięciu w Interii opublikujemy wyniki sondaży exit poll OGB oraz Ipsos.