Kraków zdecydował. Sondaż late poll. W sieci wrze od komentarzy [NA ŻYWO]

Konrad Berkowicz.

Polityk stwierdził, że po 24 latach rządów Platforma Obywatelska traci miasto . W swoim wpisie na platformie X odniósł się również do przyszłości ugrupowania w skali kraju.



"I tak oto po 24 latach rządzenia - afer, kolesiostwa i złodziejstwa, Platforma traci Kraków. Dziś traci władzę w Krakowie. Za rok straci władzę w całej Polsce" – napisał Berkowicz.



Po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów w Krakowie, głos w mediach społecznościowych zabrał także podeł Konfederacji