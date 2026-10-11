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Kraków zdecydował. Sondaż late poll. W sieci wrze od komentarzy [NA ŻYWO]

Wieczór wyborczy w Polsat News

Zuzanna Piekarz zastąpi Łukasza Gibałę

Jeśli sondażowe wyniki wyborów w Krakowie potwierdzą się, to Łukasz Gibała zostanie nowym prezydentem miasta. Oznacza to jednak zmiany w radzie miasta. Miejsce Gibały zajmie kolejna osoba z jego listy wyborczej z 2024 r. Sęk w tym, że w praktyce jego klub straci radnego, a zyska go Lewica.


To ona zastąpi Łukasza Gibałę w radzie miasta. Zyska Lewica
Małopolskie

To ona zastąpi Łukasza Gibałę w radzie miasta. Zyska Lewica

Wyniki sondażu late poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska

Łukasz Gibała zdobył 62,6 proc. głosów w II turze wyborów prezydenckich w Krakowie - wynika z sondażu late poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska. Według tego badania Monika Piątkowska zdobyła poparcie 37,4 proc.


Wybory prezydenta Krakowa. Pierwsze wyniki late poll
Małopolskie

Wybory prezydenta Krakowa. Pierwsze wyniki late poll

Sondażowe wynik wyborów na prezydenta Krakowa skomentował również poseł Janusz Kowalski.  
Polityk odniósł się do porażki kandydatki związanej z obozem rządzącym, nazywając ją klęską Donalda Tuska i kilku innych polityków.

"Klęska kandydatki Tuska, Domańskiego, Sikorskiego, Giertycha i Kołodziejczaka w Krakowie" - napisał Kowalski na platformie X.
Również Anna-Maria Żukowska pogratulowała Łukaszowi Gibale zwycięstwa w wyborach na prezydenta Krakowa. Posłanka Lewicy odniosła się do wyniku polityka w krótkim wpisie opublikowanym na platformie X.

"Łukasz Gibała zdobywa funkcję Prezydenta Miasta Krakowa. Gratulacje!" - napisała Żukowska.
Michał Drewnicki, który był kandydatem na prezydenta Krakowa z ramienia PiS, również skomentował zwycięstwo Łukasza Gibały.
Polityk podkreślił, że mieszkańcy opowiedzieli się za zmianą i odrzucili dotychczasowy układ rządzący miastem. Zadeklarował również gotowość do współpracy z nowym prezydentem przy ważnych dla Krakowa projektach.

"Deklasacja. Kraków zdecydował: chce zmiany i porządnej miotły! Mieszkańcy mają dość marazmu, układów i koterii. Przy tym nie chcieli kandydatki Tuska" - napisał Drewnicki na platformie X.

Polityk podziękował swoim wyborcom, zaznaczając, że również oni przyczynili się do odsunięcia dotychczasowych władz miasta. Pogratulował Gibale zwycięstwa i zapowiedział, że będzie wspierał dobre decyzje, a na złe reagował stanowczo.

"Kraków pozostaje dla mnie na pierwszym miejscu" - podsumował.
Po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów w Krakowie, głos w mediach społecznościowych zabrał także podeł Konfederacji Konrad Berkowicz.
Polityk stwierdził, że po 24 latach rządów Platforma Obywatelska traci miasto. W swoim wpisie na platformie X odniósł się również do przyszłości ugrupowania w skali kraju.

"I tak oto po 24 latach rządzenia - afer, kolesiostwa i złodziejstwa, Platforma traci Kraków. Dziś traci władzę w Krakowie. Za rok straci władzę w całej Polsce" – napisał Berkowicz.

Beata Szydło komentuje wybory w Krakowie

Beata Szydło także skomentowała zwycięstwo Łukasza Gibały w wyborach na prezydenta Krakowa. Była premier pogratulowała mu wygranej i oceniła, że decydujący wpływ na wynik mieli wyborcy prawicy. "Mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał" - napisała w serwisie X.


Rzecznik prasowy PiS Rafał Bochenek skomentował w serwisie X wybór Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa. Polityk pogratulował mu zwycięstwa, oceniając, że wynik głosowania pokazuje, jak bardzo mieszkańcom zależało na zmianie. Bochenek określił wybór nowego prezydenta jako "nowy etap w historii miasta".

Monika Piątkowska: Będziemy bardzo bacznie się przyglądać

Monika Piątkowska po ogłoszeniu sondażowych wyników exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska oraz IPSOS, podczas swojego przemówienia zwróciła się do Łukasza Gibały. 

- Łukasz, gratuluję ci wygranych wyborów. Wszystko wskazuje na to, że będziesz prezydentem naszego miasta. Startowałeś cztery razy, czwarty okazał się udany. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz - zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej, będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica "Kraków dla mieszkańców" jest prawdziwa - powiedziała.

- Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto. Ale równocześnie mówię ci bardzo twardo: będę patrzyła na ręce - powiedziała Piątkowska do Gibały.

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Łukasz Gibała po 21. powiedział, że następne dwa lata "będą bardzo trudne". - Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić, jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że razem z wami wszystkimi damy radę - dodał.

Gibała: Dzisiejszy dzień przejdzie do historii

- Chciałem bardzo serdecznie podziękować tym, którzy oddali na mnie głos za okazane zaufanie, wszystkim, którzy wspierali mnie podczas tej kampanii - powiedział Łukasz Gibała.
Dodał, że wydarzenia z Krakowa natchną też do działania ludzi w całej Polsce. 
- Za dwa tygodnie mieszkańcy Częstochowy też będą próbowali odzyskać swoje miasto, bo mają tam referendum. Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj coraz więcej osób w Polsce widzi, że nie musimy żyć w tej rzeczywistości, którą projektują nam politycy z Warszawy - powiedział Gibała. - Wiem, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. I to jest nasza wspólna zasługa - dodał.
Łukasz Gibała podziękował wszystkim wyborcom, którzy zagłosowali, "także tym, którzy oddali głos na jego kontrkandydatkę".

- Odłóżmy na bok wszelkie spory, pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy, i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta - zaapelował Gibała.

Łukasz Gibała: Krakowianie odzyskali swoje miasto

Łukasz Gibała zabrał głos po wynikach badania exit poll przeprowadzonego przez Ipsos i OGB.

- Coraz więcej wskazuje na to, że 11 października 2026 roku to jest ten dzień, który zostanie zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach Krakowianie odzyskali swoje miasto - powiedział Łukasz Gibała podczas wieczoru wyborczego.
Z badania OGB wynika, że frekwencja wyniosła 42,6 proc. Z kolei według sondażu IPSOS - 44,7 proc.
Podczas popołudniowej konferencji prasowej Piotr Bukowski, zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa, przekazał, że oficjalne wyniki wyborów podane zostaną około godz. 2-3 w nocy.

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Polsat News

Koniec głosowania w Krakowie. Są wyniki sondażu exit poll

Łukasz Gibała wygrywa II turę wyborów prezydenckich w Krakowie - wynika z sondaży exit poll OGB dla Polsat News i Newsmax Polska oraz IPSOS.

Polityk może liczyć na 64,1 proc. poparcia wg. OGB oraz 61 proc. wg. IPSOS. Monikę Piątkowską poparło 35,9 i 39 proc. głosujących mieszkańców Krakowa.
Pozostały ostatnie minuty na oddanie głosu w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godz. 21.
W Polsat News trwa program specjalny "Kraków Wybiera", poświęcony drugiej turze wyborów na prezydenta.

O znaczeniu tego głosowania dyskutują czołowi publicyści stacji: Magda Sakowska, Bogdan Rymanowski, Przemysław Szubartowicz i Marek Tejchman.
Przypomnijmy, że wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta miasta.
Z kolei dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko przekazała po godz. 16 PAP, że "odnotowano jeden incydent związany ze zrywaniem plakatów wyborczych".
Zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa Piotr Bukowski przekazał, że nie otrzymano zgłoszenia o rzekomym zniszczeniu plakatów wyborczych.
Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Monika Piątkowska oddała głos w obwodowej komisji nr 168 przy ul. Skośnej na krakowskim Ruczaju.
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Łukasz GągulskiPAP
Kandydat na prezydenta miasta Łukasz Gibała oddał głos w obwodowej komisji nr 142 przy Al. Modrzewiowej na krakowskiej Woli Justowskiej.
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Łukasz GągulskiPAP

Wybory w Krakowie

Lokale wyborcze w Krakowie zostały otwarte w niedzielę punktualnie o godzinie 7 rano. Na kartach do głosowania wyborcy z Małopolski znajdą nazwiska dwóch kandydatów:Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej.
Aby oddać ważny głos, przy nazwisku jednego z kandydatów należy postawić znak "X". Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21 - do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 11 października 2026 godz. 20:00

W Krakowie trwa druga tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. Tuż po ich zamknięciu w Interii opublikujemy wyniki sondaży exit poll OGB oraz Ipsos.