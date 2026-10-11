Kraków wybiera prezydenta. Trwa druga tura wyborów [NA ŻYWO]

Lokale wyborcze w Krakowie zostały otwarte w niedzielę punktualnie o godzinie 7 rano. Na kartach do głosowania wyborcy z Małopolski znajdą nazwiska dwóch kandydatów:Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej.

Aby oddać ważny głos, przy nazwisku jednego z kandydatów należy postawić znak "X". Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21 - do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.