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Kraków wybiera prezydenta. Trwa druga tura wyborów [NA ŻYWO]
Z kolei dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko przekazała po godz. 16 PAP, że "odnotowano jeden incydent związany ze zrywaniem plakatów wyborczych".
Zastępca dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru Urzędu Miasta Krakowa Piotr Bukowski przekazał, że nie otrzymano zgłoszenia o rzekomym zniszczeniu plakatów wyborczych.
Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Monika Piątkowska oddała głos w obwodowej komisji nr 168 przy ul. Skośnej na krakowskim Ruczaju.
Kandydat na prezydenta miasta Łukasz Gibała oddał głos w obwodowej komisji nr 142 przy Al. Modrzewiowej na krakowskiej Woli Justowskiej.
Wybory w Krakowie
Lokale wyborcze w Krakowie zostały otwarte w niedzielę punktualnie o godzinie 7 rano. Na kartach do głosowania wyborcy z Małopolski znajdą nazwiska dwóch kandydatów:Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej.
Aby oddać ważny głos, przy nazwisku jednego z kandydatów należy postawić znak "X". Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21 - do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza.
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: niedziela, 11 października 2026 godz. 20:00
W Krakowie trwa druga tura wyborów prezydenckich. Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. Tuż po ich zamknięciu w Interii opublikujemy wyniki sondaży exit poll OGB oraz Ipsos.