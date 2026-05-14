W skrócie W Zielonej Górze na stacji benzynowej policjant przez pomyłkę pozostawił broń w toalecie. Znalezisko zgłosiła osoba postronna.

Broń była zabezpieczona i została odzyskana wraz z pełnym kompletem amunicji. Nikt poza policjantem nie miał z nią kontaktu.

Funkcjonariusz z dwuletnim doświadczeniem zostanie objęty postępowaniem dyscyplinarnym, a dalsze decyzje zapadną po wyjaśnieniu okoliczności.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w środę po południu na stacji paliw przy ulicy Fabrycznej w Zielonej Górze. Podinspektor Małgorzata Stanisławska z tamtejszej Komendy Miejskiej Policji przekazała, że "policjant na stacji benzynowej przez przypadek zostawił broń".

- Wychodząc z toalety, pozostawił ją w środku. Bardzo szybko się zorientował i praktycznie od razu wrócił - wyjaśniła w rozmowie z Interią.

Zielona Góra. Policjant pozostawił broń w toalecie, znalazła ją osoba postronna

Przedstawicielka policji dodała, że w międzyczasie do pomieszczenia weszła osoba postronna, która po zauważeniu broni postanowiła zgłosić sytuację, dzwoniąc na numer alarmowy.

Funkcjonariuszka z zespołu komunikacji społecznej KMP w Zielonej Górze podkreśliła przy tym, że "z bronią nikt nie miał kontaktu". Ponadto była ona zabezpieczona. - Została odzyskana w całości z kompletem amunicji - zaznaczyła.

Ze względu na naruszenie przepisów wobec policjanta, który pozostawił broń bez opieki, wszczęte zostanie postępowanie dyscyplinarne.

- Tak jak w takich sytuacjach bywa, w tej chwili wyjaśniamy okoliczności tego incydentu. Zgodnie z procedurą w stosunku do policjanta zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne - wytłumaczyła Interii podinsp. Stanisławska.

Funkcjonariusz miał dwuletnie doświadczenie w służbie. Teraz grożą mu konsekwencje

Na ten moment nie wiadomo jednak, jakie dokładnie konsekwencje mogą czekać funkcjonariusza. To ze względu na fakt, że postępowanie nie zostało jeszcze wszczęte. - To dopiero osoby, które się tym zajmują, będą podejmować decyzje - wyjaśniła policjantka w rozmowie z Interią.

Dodajmy, że policjant, którego dotyczy sprawa, ma dwuletnie doświadczenie w służbie. Na co dzień pełni on funkcję funkcjonariusza służby patrolowej.

Przypomnijmy, że zgodnie z artykułem 263 ustępem 4 Kodeksu karnego "kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Nowe zdolności Polski. Tajemnicze zdjęcia satelitów nad Rosją INTERIA.PL