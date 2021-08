Zielona Góra: Rowerzysta potrącony na przejściu. Policja prosi o ostrożność

Sytuacja miała miejsce w niedzielny wieczór na rondzie PCK w Zielonej Górze. Kierujący skodą zjeżdżał z ronda w ulicę Dąbrowskiego. Niestety nie zauważył rowerzysty. Ten próbował jeszcze zahamować przed przejazdem, co widać na nagraniu. Nie udało mu się to jednak i doszło do potrącenia.

Postępowanie przygotowawcze

Rowerzysta został odwieziony do szpitala. Kierowca skody był trzeźwy. Policja prowadzi postępowanie przygotowawcze w jego sprawie.

Jak zauważają policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, to kolejne niebezpieczne potrącenie rowerzysty w ostatnim czasie. Przypominają także, jak ważne jest odpowiednie zachowanie kierowców samochodów w stosunku do "niechronionych uczestników ruchu drogowego". Zarówno kierowcy, jak i rowerzyści powinni zachowywać szczególną uwagę przy przejazdach na przejściach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lubuskie: Potrącenie rowerzysty materiały prasowe