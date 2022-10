Zielona Góra: Chwile grozy na skrzyżowaniu. Policja publikuje nagranie

Oprac.: Marta Stępień

W Zielonej Górze doszło do groźnie wyglądającego potrącenia motocyklisty. Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu. Nie jest to jedyna niebezpieczna sytuacja, do której doszło na zielonogórskich ulicach. W innej części miasta samochód osobowy potrącił kierującego hulajnogą.

Zdjęcie Kamera monitoringu nagrała moment potrącenia motocyklisty przez samochód osobowy / Lubuska policja / Policja