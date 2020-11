W poniedziałek (16 listopada) policja w Zielonej Górze (woj. lubuskie) zatrzymała 28-letniego nauczyciela jednej z miejscowych szkół podstawowych, pracującego także w prywatnej szkole muzycznej. Jak informuje "Gazeta Lubuska", sprawa ma związek z utrwalaniem i przechowywaniem treści pornograficznych. Dyrektor placówki, w której uczył mężczyzna, nie ukrywa, że cała szkolna społeczność jest w szoku.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Zatrzymany to 28-letni nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 21 na os. Pomorskim w Zielonej Górze, a także pracownik prywatnej zielonogórskiej szkoły muzycznej. Jak informuje lokalny dziennik, mężczyzna prowadził również zajęcia z rytmiki w przedszkolach.

Reklama

- Jest podejrzany o czyny z działu Kodeksu Karnego dotyczące przestępstw seksualnych - poinformował prok. Zbigniew Fąfera, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Dla dobra postępowania służby nie ujawniają więcej informacji. W oficjalnym komunikacie prokuratury możemy przeczytać jednak, że zatrzymanemu zarzuca się "dokonanie przestępstw polegających na utrwalaniu i przechowywaniu treści pornograficznych z udziałem małoletnich".

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezydent Zielonej Góry, Janusz Kubicki.

"Nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę nie umiem tego skomentować, nie potrafię. Jeżeli to prawda to... ZERO TOLERANCJI DLA PEDOFILII" - napisał.





Na temat aresztowania pracownika swojej placówki wypowiedziała się również jej dyrektor, Dorota Konopacka.

- Aresztowanie nauczyciela z naszej szkoły pod zarzutem pedofilii jest szokiem dla wspólnoty szkolnej, naszej kadry, pracowników, rodziców i uczniów. Zamierzamy w pełni współpracować z organami ściągania, aby wyjaśnić całą sprawę - zaznaczyła w rozmowie z "Gazetą Lubuską".

- Dla całego naszego środowiska, dla naszej szkoły oraz wychowanków jest to bardzo trudny okres. Chciałbym jednak podkreślić, że zależy mi na tym, aby organy ściągania bardzo rzetelnie wszystko sprawdziły i wyjaśniły - to z kolei głos dyrektora prywatnej szkoły muzycznej, w której uczył 28-latek.

Wobec podejrzanego zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.