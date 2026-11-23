W skrócie Zdzisława Różańska wygrała wybory uzupełniające do Senatu w okręgu nr 20, uzyskując poparcie 14 159 wyborców, co przełożyło się na wynik 42,68 proc. głosów.

Drugie miejsce w głosowaniu zajął były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki z wynikiem 30,74 proc., a trzecia była Joanna Senyszyn z poparciem 14,95 proc.

W wyborach, które odbyły się 22 listopada w okręgu nr 20, odnotowano frekwencję na poziomie 13,78 proc. spośród 242 838 uprawnionych do głosowania mieszkańców.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Na wdowę po gen. Różańskim, z zawodu nauczycielkę głos oddało 14 159 wyborców (42,68 proc.). Drugi wynik uzyskał były prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki (KWW Po Pierwsze Lubuskie) - 10 196 głosów (30,74 proc.), trzecia była posłanka lewicy, nauczycielka akademicka Joanna Senyszyn (KW Nowa Fala Profesor Senyszyn) - 4 960 (14,95 proc.).

Czwarty był wiceprzewodniczący Zielonogórskiego Okręgu Konfederacji Korony Polskiej Tomasz Naruszewicz (KWW Tomasza Naruszewicza) - 3 858 głosów (11,63 proc.). Frekwencja wyniosła 13,78 proc.

W okręgu nr 20 obejmującym powiaty: krośnieński, świebodziński i zielonogórski oraz miasto na prawach powiatu Zieloną Górę było 242 838 uprawnionych do głosowania. Głosowanie rozpoczęło się 22 listopada o godz. 7 i zakończyło o godz. 21. W okręgu działały 284 obwody głosowania, w tym 11 odrębnych, tj. w szpitalach, domach pomocy społecznej i zakładach karnych.

Lubuskie. Zdzisława Różańska wybrana na senator

Senator, gen. broni Mirosław Różański zmarł 24 sierpnia w wieku 63 lat, od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. Przed zaangażowaniem w politykę był jednym z najważniejszych oficerów Wojska Polskiego, służbę zakończył na stanowisku Dowódcy Generalnego RSZ.

Podczas głosowania 15 października 2023 r. kandydujący z KKW Trzecia Droga PSL-PL2050 Szymona Hołowni gen. Różański uzyskał 104 047 głosów, co dało mu 59,15 proc. poparcia i mandat w Senacie.

Drugi wynik w tym okręgu osiągnął wówczas kandydat PiS Grzegorz Maćkowiak - 24,79 proc. (43 607 głosy), a trzeci Rafał Adamczak Adam z Bezpartyjnych Samorządowców - 16,06 proc. (28 256 głosy); frekwencja w wyborach do Senatu w Lubuskiem wyniosła wówczas 71,26 proc.

Po rozłamie w Polsce 2050, od marca bieżącego roku gen. Różański należał do senackiego klubu Nowa Polska-Centrum.



