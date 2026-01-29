Zapadł wyrok za zabójstwo dziecka. Prokuratura niezadowolona z decyzji sądu
Na 26 lat więzienia sąd w Zielonej Górze skazał Roberta P. za zabicie siedmiomiesięcznego syna i znęcanie się nad swoją rodziną. Do tragedii doszło 7 marca 2024 roku. Prokuratura uznała wyrok za zbyt łagodny i zamierza go zaskarżyć.
W skrócie
- Sąd w Zielonej Górze skazał 28-letniego Roberta P. na 26 lat więzienia za zabójstwo siedmiomiesięcznego syna i znęcanie się nad rodziną.
- Prokurator Ewa Antonowicz zapowiedziała apelację od wyroku, domagając się dożywocia dla oskarżonego.
- Postępowania prokuratur w Zielonej Górze i Poznaniu sprawdzają, czy doszło do zaniedbań w zakresie opieki nad dziećmi przed tragedią.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Na 26 lat więzienia skazał w czwartek sąd 28-letniego Roberta P., uznając go winnym zabójstwa siedmiomiesięcznego synka i znęcania się nad rodziną - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Bogumił Hoszowski. Chłopczyk zmarł na skutek ciosów zadanych mu przez ojca w głowę. Wyrok nie jest prawomocny.
Proces toczył się przed zielonogórskim sądem okręgowym. Jak przekazał sędzia Hoszowski, za zabójstwo syna Robert P. został skazany na 25 lat więzienia, a za znęcanie się nad partnerką i dziećmi na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności; sąd wymierzył mu karę łączną 26 lat więzienia.
Mężczyzna ma także zakaz kontaktowania się i zbliżania się do siostry zmarłego chłopczyka na odległość stu metrów. Ponadto sąd uznał, że ma zostać objęty terapią uzależnień.
Zielona Góra. Prokurator zapowiada apelację od wyroku
Prokurator Ewa Antonowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze domagała się dla P. dożywocia. Po ogłoszeniu wyroku zapowiedziała, że prokuratura złoży apelację od wyroku. Jej zdaniem kara dla mężczyzny powinna być surowsza.
Do tragedii doszło 7 marca 2024 r. w Świebodzinie. Pomoc wezwała babcia chłopczyka. Na miejsce pojechały służby ratunkowe. Chłopiec już nie żył.
Policja zatrzymała 26-letniego wówczas Roberta P., który w nocy był w domu sam z dziećmi - z synkiem Wojtkiem i jego nieco starszą siostrą. Spał z nimi w jednym łóżku i wtedy miało dojść do zabójstwa. Matki dzieci nie było w domu w chwili tragedii, ponieważ dzień wcześniej została zatrzymana przez policję za kradzież.
Wojtek zginął od ciosów zadanych w głowę. Sekcja wykazała, że u dziecka doszło do złamania podstawy czaszki, obrzęku mózgu i gwałtownej śmierci.
Rodzinna tragedia w Świebodzinie. Jedna decyzja mogła zmienić bieg zdarzeń
Proces Roberta P. rozpoczął się 26 lutego ubiegłego roku. Oskarżony przyznał się do zabójstwa. Zaprzeczył jednak, by znęcał się nad konkubiną i dziećmi, co także zarzuciła mu prokuratura. Przed sądem mówił, że jest nerwowy i traci nad sobą kontrolę. Jak powiedział, zdarzało mu się wcześniej uderzyć dzieci lub nerwowo wrzucić je do wózka.
Wyrok miał zapaść w październiku ubiegłego roku, ale sędzia uznała wówczas, że do jego wydania niezbędne jest doprecyzowanie opinii wydanej na temat stanu zdrowia oskarżonego przez biegłych psychiatrów i psychologa.
Podczas śledztwa w opisanej sprawie pojawił się wątek związany z przemocą w tej rodzinie i działaniami odpowiednich organów w tym zakresie. Okazało się bowiem, że zanim doszło do tragedii, sąd wydał postanowienie o okresowym odebraniu dzieci Robertowi P. i jego konkubinie na czas prowadzonego postępowania o władzę rodzicielską.
Długo jednak nie udawało się znaleźć pieczy zastępczej dla dzieci. To, czy w tej kwestii doszło do zaniedbań, sprawdzają prokuratury w Zielonej Górze i Poznaniu.