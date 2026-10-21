W skrócie Policjanci z Zielonej Góry prowadzą poszukiwania 30-letniego mężczyzny, który zaginął podczas wędkowania.

Służby przeszukują teren wzdłuż Odry, wykorzystując drony, quady, łodzie ratunkowe oraz psa tropiącego.

Policja apeluje do osób mających informacje na temat zaginionego o kontakt z najbliższą jednostką lub numerem alarmowym 112.

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Służby prowadzą poszukiwania 30-latka od poniedziałkowego poranka. Jak informuje policja, mężczyzna zaginął w niedzielę podczas wędkowania nad Odrą.

W akcji poszukiwawczej funkcjonariuszy wspierają ratownicy oraz strażacy zawodowi i ochotnicy.

Zielona Góra. Służby szukają 30-letniego wędkarza

Służby sprawdzają teren wzdłuż brzegu rzeki oraz okoliczne obszary. W działaniach wykorzystywane są drony, quady, łodzie ratunkowe i specjalistyczne środki poszukiwawcze. Zaangażowano również przewodnika z psem tropiącym.

Poszukiwany mężczyzna ostatni raz był widziany w miejscowości Klenica w woj. lubuskim.

"Działania prowadzone są nieprzerwanie, a ich celem jest jak najszybsze odnalezienie zaginionego mężczyzny" - informuje policja w wydanym komunikacie.

Mundurowi zaapelowali do wszystkich osób, które przebywały w niedzielę w okolicach Odry lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu poszukiwanego wędkarza.

Funkcjonariusze przekazali, że w tej sprawie można kontaktować się z najbliższą jednostką policji lub dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Źródło: Lubuska Policja



