Czterolatek wpadł pod kosiarkę we wsi Białobłocie (woj. lubuskie). Na miejscu pojawił się śmigłowiec LPR, a chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala. Policjanci obecnie prowadzą oględziny i przesłuchują świadków, by ustalić, jak doszło do zdarzenia.