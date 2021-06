Do wypadku doszło w niedzielę, około godz. 16:30 na 138. kilometrze S3 - to jej odcinek między węzłem Międzyrzecz-Południe a węzłem Jordanowo. Przewidywany czas utrudnień podawany przez służby drogowe to trzy godziny.

Jak przekazał Mateusz Maksimczyk z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu, w wypadku brał udział opel i BMW. Jeden z pojazdów najechał na drugi.

W akcji śmigłowiec LPR

Dziewięć osób zostało poszkodowanych i przetransportowanych do szpitali. W akcji ratunkowej brał udział m.in. śmigłowiec LPR.

Przed godziną 19 policjanci częściowo przywrócili ruch na miejscu zdarzenia. Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku.

