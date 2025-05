Wypadek na drodze szybkiego ruchu. 11-latka runęła z wiaduktu

11-letnia dziewczynka spadła we wtorek z wiaduktu na drogę szybkiego ruchu S3 w Nowej Soli (woj. lubuskie), w wyniku czego chwilę później doszło do zdarzenia dwóch aut. Dziecko trafiło do szpitala, policja bada okoliczności wypadku.