- Postępowanie było prowadzone wnikliwie. (...) Zgromadzono bardzo mocny materiał dowodowy. Zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób oraz spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonej i dwójki dzieci usłyszał 34-latek, były partner pokrzywdzonej - podkreśliła Antonowicz.

Zarzuty postawiono 28 grudnia.

- Z uwagi na procedury i na to, że podejrzany nie przebywał na terenie Polski, konieczne było przeprowadzenie czynności zmierzających do jego ujęcia. Podjęto współpracę z policją w Niemczech. Mężczyznę od samego początku nadzorowano, by nie uciekł, nie ukrywał się przed organami ścigania ani nie popełnił kolejnego przestępstwa - dodała.

Służby dokładnie przeszukały miejsce zamieszkania byłego partnera pokrzywdzonej. Podczas czynności zabezpieczono dowody oraz ślady, które poddano analizie.

34-latka ujęto 16 stycznia. Został zatrzymany przy przekraczaniu granicy niemiecko-polskiej w okolicy Zgorzelca. Jest tymczasowo aresztowany, co przedłużone zostało decyzją sądu. - Wiadomo, że chciał zataić to, co zrobił - podkreśliła Antonowicz.