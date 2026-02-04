W skrócie 48 osób zostało ewakuowanych z budynku przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wielkopolskim po porannym wybuchu i pożarze w piwnicy.

Jedna z ewakuowanych osób źle się poczuła po opuszczeniu budynku i została zabrana do szpitala.

Według nieoficjalnych doniesień Polsat News przyczyną pożaru mogły być pary cieczy z minidestylarni, a dokładne okoliczności są badane przez specjalistów.

48 osób ewakuowano w środę wczesnym rankiem z budynku przy ul. Wróblewskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Jak przekazał Interii asp. Karol Brzozowski, oficer prasowy gorzowskiej straży pożarnej, w piwnicy budynku doszło do wybuchu, który poskutkował pożarem.

Z oględzin nadzoru budowlanego wynika, że po tym zdarzeniu nie doszło do uszkodzenia elementów konstrukcyjnych budynku. Nikt nie został ranny - poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

- (...) Wstępnie można powiedzieć, że nie doszło do jakichś poważnych uszkodzeń konstrukcji budynku i naruszenia jego stateczności. Uszkodzenia dotyczą przede wszystkim ścian działowych i innych elementów, które nie mają wpływu na bezpieczeństwo budynku i w związku z tym najprawdopodobniej budynek zostanie udostępniony do użytkowania - powiedział Ciepiela.

Pożar w Gorzowie Wielkopolskim. Nieoficjalne ustalenia Polsat News

Jak wynika z nieoficjalnych doniesień gorzowskiej reporterki Polsat News, przyczyną porannego pożaru w bloku przy ul. Wróblewskiego były pary cieczy.

Jeden z właścicieli bloku miał w piwnicy minidestylarnię. To prawdopodobnie zaczyn był źródłem ognia, a nagromadzenie pary w niewielkiej piwnicy spowodowało pożar. Pary cieczy są bowiem palne.

Wciąż jednak nie wiadomo, co konkretnie spowodowało wybuch. Mogło dojść przykładowo do zwarcia instalacji elektrycznej. Na te pytania szukają odpowiedzi biegli z dziedziny pożarnictwa i gorzowscy policjanci.

Zgłoszenie o wybuchu i pożarze w piwnicy czteropiętrowego bloku przy ul. Wróblewskiego strażacy przyjęli w środę o godz. 4.39. Do działań skierowano 10 zastępów straży pożarnej.

