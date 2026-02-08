Wybuch gazu w bloku mieszkalnym. Ewakuacja i akcja służb

Marcin Boniecki

W mieszkaniu w Słubicach doszło do wybuchu gazu z kartusza turystycznego. Mieszkańcy budynku zostali ewakuowani na czas działań służb ratunkowych. W wyniku wybuchu ranna została jedna osoba. Inspektor budowlany, po sprawdzeniu miejsca zdarzenia, nie stwierdził zagrożenia dla budynku.

Strażak w mundurze ochronnym z napisem „Państwowa Straż Pożarna” patrzy w stronę czerwonego wozu strażackiego stojącego na ulicy w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Niewielkie kałuże i śnieg na ziemi świadczą o chłodnej porze roku.
Wybuch gazu w Słubicach. Jedna osoba ranna, 11 ewakuowanychPolicja Słubice/Facebookmateriały prasowe

W skrócie

  • W jednym z mieszkań w Słubicach doszło do wybuchu gazu z kartusza turystycznego.
  • Jedna osoba została lekko ranna i trafiła do szpitala, a mieszkańców ewakuowano na czas interwencji służb.
  • Ekspert budowlany nie stwierdził zagrożenia dla budynku, mieszkańcy wrócili do mieszkań po półtorej godziny.
W jednym z mieszkań bloku w Słubicach (woj. lubuskie) doszło do wybuchu gazu z kartusza turystycznego.

To niewielki przenośny pojemnik wypełniony gazem, który służy jako źródło paliwa dla kuchenek turystycznych.

Słubice. Wybuch gazu w bloku mieszkalnym

O zdarzeniu lokalne służby zostały poinformowane około godz. 12.20. Rzecznik prasowy Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Arkadiusz Kaniak przekazał Interii, że mimo niegroźnego wybuchu potrzebna była ewakuacja mieszkańców.

- W pomieszczeniu przebywały dwie osoby. Jedna z nich doznała niewielkich obrażeń głowy i kończyny, a następnie zabrano ją do szpitala. Druga z osób nie odniosła obrażeń i została ewakuowana na zewnątrz wraz z pozostałymi 11 osobami - poinformował Arkadiusz Kaniak.

    Na miejscu strażacy rozstawili namiot, w którym można było się ogrzać. Później dotarli tam pracownicy centrum zarządzania kryzysowego miasta, którzy zaopiekowali się mieszkańcami budynku.

    Wybuch gazu w Słubicach. Akcja służb

    Arkadiusz Kaniak dodał, że na miejsce zdarzenia dotarł inspektor budowlany, który stwierdził, iż nie ma zagrożenia dla budynku. Po niespełna półtorej godziny mieszkańcy powrócili do swoich lokali.W mieszkaniu, gdzie doszło do wybuchu nie odnotowano wielkich strat. Uszkodzeniu uległy dwie ścianki działowe oraz drzwi.

    W akcji brały udział trzy zastępy straży pożarnej. Przyczynę zdarzenia będzie badała policja. Mundurowi przekazali już, że prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze, mające na celu wyjaśnienie okoliczności zajścia.

