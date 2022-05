Wstrząsające wideo. Złodziej bił i kopał. Zapłaciła mu, by zostawił torebkę

Oprac.: Harald Kittel WIADOMOŚCI LOKALNE

Kamera monitoringu nagrała rozbój, do którego doszło w centrum Zielonej Góry. 35-letni mężczyzna usiłował wyrwać kobiecie idącej do pracy torebkę. Napastnik brutalnie zaatakował, bił ofiarę po twarzy i kopał. Kobieta nie pozwoliła zabrać swojej własności. Przekonała sprawcę, by zaprzestał agresji w zamian za 100 zł. Mężczyzna został namierzony przez policję i zatrzymany. Grozi mu 18 lat więzienia.

Zdjęcie Mężczyzna podkradł się z tyłu do idącej chodnikiem kobiety i usiłował wyszarpnąć jej torebkę / Policja Lubuska /