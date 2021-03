Samochód z impetem wjeżdża na most, przebija bariery i wpada do rzeki. To fragment nagrania z policyjnego pościgu. 30-latek, który prowadził samochód, został zatrzymany.

Reklama

Zdjęcie Ucieczka przed policją zakończyła się w rzece /Polsatnews.pl

W ubiegłym tygodniu policjanci z Sulęcina (woj. lubuskie) próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę samochodu na niemieckich numerach rejestracyjnych. Mężczyzna zamiast się zatrzymać, przyspieszył i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim.

Reklama

Pościg nie trwał jednak długo. Kierowca zdecydował się wjechać na wyłączony z ruchu most we wsi Świerkocin nad Wartą. Tam stracił kontrolę nad autem i przebijając bariery energochłonne, wylądował w rzece.



To jednak nie powtrzymało mężczyzny przed kontynuowaniem ucieczki. Uwolnił się z samochodu i uciekał pieszo. Wówczas został zatrzymany przez policję. Okazało się, że 30-latek jest trzeźwy i nie znajduje się pod wpływem narkotyków. Przyczyna ucieczki była inna - auto zostało skradzione w Niemczech.

Więcej na polsatnews.pl

Wideo polsatnews