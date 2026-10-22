Tragiczny wypadek w Lubuskiem. Dwie osoby nie żyją

Jakub Pogorzelski

Jakub Pogorzelski

Dwie osoby zginęły na drodze krajowej nr 29 w okolicach Krosna Odrzańskiego (woj. lubuskie). Doszło tam do tragicznego wypadku. Siła zderzenia była tak duża, że ofiary po uderzeniu wypadły przez przednią szybę. Droga na tym odcinku jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora.

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Śmiertelny wypadek w Lubuskiem - nie żyją dwie osoby (zdj. ilustracyjne) darekszachnowski123RF/PICSEL

W skrócie

  • Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 29, gdzie w zderzeniu dwóch samochodów osobowych oraz ciężarówki zginęły dwie osoby podróżujące autem marki BMW.
  • Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracują funkcjonariusze policji.
  • Droga krajowa nr 29 jest całkowicie zablokowana, a służby zorganizowały objazdy przez Marcinowice dla aut osobowych oraz przez Rzepin dla pojazdów ciężarowych.
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Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około 9.20.

- Dostaliśmy informację o wypadku drogowym na odcinku Osiecznica - Marcinowice - przekazała w rozmowie z Interią nadkom. Justyna Kulka z KPP w Krośnie Odrzańskim.

Na drodze doszło do zderzenia trzech samochodów - dwóch aut osobowych marek Volkswagen i BMW oraz pojazdu ciężarowego. Nie żyją dwie osoby podróżujące BMW.

- Dwie osoby z samochodu osobowego po zderzeniu z ciężarówką wypadły przez przednią szybę - mówił dla portalu pościgi.pl mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

Tragiczny wypadek w Lubuskiem. Nie żyją dwie osoby

Około godz. 11.30 droga była całkowicie zablokowana, objazd dla pojazdów osobowych został zorganizowany lokalnymi drogami przez Marcinowice, a dla pojazdów ciężarowych przez Rzepin.

- Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury, wyjaśniane będą wszystkie okoliczności zdarzenia - dodała nadkom. Kulka.

Jak relacjonuje "Gazeta Lubuska", powołując się słowa przekazane przez jadących tą drogą kierowców, mimo braku korków od strony Osiecznicy, większość pojazdów w tym rejonie próbuje przejechać boczną drogą przez Marcinowice, gdzie ze względu na jadące tamtędy ciężarówki droga jest wąska.

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