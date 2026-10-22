W skrócie Do tragicznego wypadku doszło na drodze krajowej nr 29, gdzie w zderzeniu dwóch samochodów osobowych oraz ciężarówki zginęły dwie osoby podróżujące autem marki BMW.

Na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora pracują funkcjonariusze policji.

Droga krajowa nr 29 jest całkowicie zablokowana, a służby zorganizowały objazdy przez Marcinowice dla aut osobowych oraz przez Rzepin dla pojazdów ciężarowych.

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Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb około 9.20.

- Dostaliśmy informację o wypadku drogowym na odcinku Osiecznica - Marcinowice - przekazała w rozmowie z Interią nadkom. Justyna Kulka z KPP w Krośnie Odrzańskim.

Na drodze doszło do zderzenia trzech samochodów - dwóch aut osobowych marek Volkswagen i BMW oraz pojazdu ciężarowego. Nie żyją dwie osoby podróżujące BMW.

- Dwie osoby z samochodu osobowego po zderzeniu z ciężarówką wypadły przez przednią szybę - mówił dla portalu pościgi.pl mł. bryg. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

Tragiczny wypadek w Lubuskiem. Nie żyją dwie osoby

Około godz. 11.30 droga była całkowicie zablokowana, objazd dla pojazdów osobowych został zorganizowany lokalnymi drogami przez Marcinowice, a dla pojazdów ciężarowych przez Rzepin.

- Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratury, wyjaśniane będą wszystkie okoliczności zdarzenia - dodała nadkom. Kulka.

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Jak relacjonuje "Gazeta Lubuska", powołując się słowa przekazane przez jadących tą drogą kierowców, mimo braku korków od strony Osiecznicy, większość pojazdów w tym rejonie próbuje przejechać boczną drogą przez Marcinowice, gdzie ze względu na jadące tamtędy ciężarówki droga jest wąska.



