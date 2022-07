Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym. Nie żyją trzy osoby

Oprac.: Aleksander Żuławnik

We wtorek ok. godz. 17 w miejscowości Dąbrówka Wielkopolska (woj. lubuskie) doszło do tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym. Osobowe volvo wjechało wprost pod szynobus. Wszystkie trzy osoby podróżujące autem zginęły.

Zdjęcie W zderzeniu samochodu marki Volvo z szynobusem zginęły trzy osoby / Lubuska Policja/Facebook /