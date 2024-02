Tragedia w Wawrowie, nie żyje 10-latek. Kierowca bmw zatrzymany

Gorzów Wielkopolski, Wawrów. Śmiertelne potrącenie 10-latka. Kierowca uciekł

Do tragedii doszło w piątek tuż przed północą w Wawrowie (woj. lubuskie). Miała tam miejsce zbiórka dzieci, które czekały na wyjazd do Zakopanego. Gdy podopieczni zebrali się wraz z rodzicami i nauczycielami, by zapakować walizki do autobusowego luku bagażowego, nagle z dużą prędkością ze strony pobliskiego ronda nadjechał kierowca w czarnym bmw. Mężczyzna potrącił 10-latka i uciekł.