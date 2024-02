Tragedia w Wawrowie. Jest ruch prokuratury wobec sprawcy wypadku

W niedzielę na konferencji prasowej gorzowska prokurator regionalna Agnieszka Hornicka-Mielcarek przekazała, że materiały dotyczące wypadku w Wawrowie wpłynęły już do prokuratury.

Z kolei w poniedziałek ma się obyć przesłuchanie głównego sprawcy - 26-letniego kierowcy bmw . - Jutro przedstawione zostaną mu zarzuty i prawdopodobnie zostanie podjęta decyzja co do ewentualnych środków zapobiegawczych - przekazała.

Ze wstępnych naszych ustaleń prokuratury wynika, że zostanie mu postawiony zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczka z miejsca zdarzenia. Za to przestępstwo grozi od co najmniej pięciu do 20 lat więzienia.