Tragedia podczas grzybobrania. Mężczyzny szukano kilka dni

Poszukiwany od kilku dni 43-latek został odnaleziony martwy w lesie w Kosierzu (woj. lubuskie). - Wcześniej mężczyzna wybrał się na grzyby ze swoim kolegą, jednak w pewnym momencie rozdzielili się - przekazała Interii policja. Sprawę bada prokuratura.

Tragiczny finał poszukiwań. 43-letni grzybiarz znaleziony martwy, zdj. ilustracyjne
Tragiczny finał poszukiwań. 43-letni grzybiarz znaleziony martwy, zdj. ilustracyjnePiotr KamionkaReporter

W skrócie

  • 43-letni mężczyzna zaginął podczas grzybobrania w lesie w Kosierzu i po kilku dniach został znaleziony martwy.
  • W poszukiwaniach brały udział liczne służby, wykorzystano nowoczesny sprzęt, m.in. drony i quady.
  • Prokuratura wszczęła śledztwo, a ciało zabezpieczono do sekcji, by ustalić przyczyny śmierci.
Po tym, jak w poniedziałek 43-letni mieszkaniec Kosierza w powiecie krośnieńskim zaginął podczas grzybobrania, akcję poszukiwawczą prowadzili policjanci z kilku jednostek, strażacy i grupy poszukiwawczo-ratownicze z Żar i Świebodzina.

Poszukiwania w Kosierzu. 43-latek znaleziony martwy

Według ustaleń policji mężczyzna wyszedł z domu rankiem razem z kolegą, ale w pewnym momencie obaj rozdzielili się i jeden z nich nie zdołał wrócić. Przez kolejne dni mężczyzna nie dawał oznak życia.

Mundurowi - wykorzystując specjalistyczny sprzęt, w tym quady, drony i kamery termowizyjne - prowadzili intensywne działania, podkreślając, że liczy się każda minuta. W czwartek po południu odnaleziono ciało mężczyzny.

    Lubuskie. Prokuratura w Krośnie Odrzańskim wszczęła śledztwo

    - Czynności poszukiwawcze zostały zakończone. W chwili ujawnienia zwłok trwały czynności dochodzeniowo-śledcze, decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok - podała Interii rzecznik powiatowej komendy policji komisarz Justyna Kulka.

    Przyczynę śmierci ustali prokuratorskie śledztwo. "Dziękujemy wszystkim za pomoc w poszukiwaniach" - przekazali policjanci z Krosna Odrzańskiego we wpisie na Facebooku.

    Decyzję o sekcji zwłok podjął prokurator z Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim.

