Tragedia pod Gubinem. Samochód stanął w płomieniach, trzy osoby nie żyją

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Auto wypadło z drogi i stanęło w płomieniach w rejonie Sadzarzewic w województwie lubuskim. Zginęły trzy osoby. Stan ciał nie pozwalał na identyfikację płci. Wskutek zdarzenia ogień zajął również część lasu.

Spalony, uszkodzony samochód osobowy rozbity między drzewami w lesie, ślady pożaru w otoczeniu.
Wypadek w Sadzarzewicach. Samochód uderzył w drzewo, nie żyją trzy osobyKPP Krosno Odrzańskiemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Trzy osoby zginęły w wyniku wypadku samochodu, który zjechał z drogi i stanął w ogniu niedaleko Sadzarzewic w województwie lubuskim.
  • Samochód uderzył w drzewo, po czym zapalił się; pożar objął także około trzy akry lasu i został opanowany przez strażaków.
  • Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratury, ustalając dokładne okoliczności zdarzenia, jednakże stan ciał uniemożliwia ich identyfikację.
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Około godz. 13:30 policja otrzymała zgłoszenie o wypadku na drodze między Gubinem a Markosicami w rejonie wsi Sadzarzewice. Na miejsce pierwsi przyjechali strażacy, którzy dostrzegli samochód w płomieniach, a także płonący fragment lasu.

- Z nieznanych przyczyn kierujący samochodem wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Auto stanęło w płomieniach - powiedziała Interii kom. Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim.

Sadzarzewice. Samochód wypadł z drogi, nie żyją trzy osoby

Jak tłumaczyła rzeczniczka policji, po ugaszeniu pożaru strażacy dostrzegli w samochodzie trzy martwe osoby.

- Ze względu na rozległe obrażenia nie jesteśmy w stanie stwierdzić płci osób, które podróżowały autem, tym bardziej ich wieku - powiedział Interii rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

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Strażak dodał, że pożar powstały w wyniku wypadku objął około trzech akrów lasu, lecz został opanowany. W działaniach uczestniczyło łącznie pięć zastępów straży pożarnej, w tym zarówno państwowe, jak i ochotnicze jednostki.

Tragedia w Lubuskiem. Prokuratura na miejscu wypadku

Policja potwierdziła, że ciała ofiar wypadku były w stanie uniemożliwiającym ich wczesną identyfikację, w tym określenie płci i wieku.

Na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury. Dokładne przyczyny tragicznego zdarzenia koło Gubina będą wyjaśniane.

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