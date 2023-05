Sosny "pylą w najlepsze", co świetnie widać na elementach naszego ubioru po wizycie w lesie.

Pylenie sosen. "Pyłek jest dosłownie wszędzie"

Nadleśnictwo Ośno Lubuskie opublikowało zdjęcie w mediach społecznościowych, przypominając o pyleniu sosen . Widzimy na nim cienką warstwę pyłku osadzoną na spodniach oraz obuwiu.

"Sosna pyli w najlepsze, a jej pyłek jest dosłownie wszędzie. Widać go na samochodach, na dachach, na chodnikach" - napisano w poście na Facebooku.

Reklama

"Jednak chodząc po lesie, można się przekonać, że to właśnie tu jest go najwięcej" - dodano we wpisie.

Pylenie sosen. Ostrzeżenie dla alergików

Sosna zaczyna pylić na początku maja, a kończy w połowie czerwca. Warto pamiętać, że w tym okresie pylą także inne drzewa: brzozy, dęby, buki, wierzby czy świerki oraz rośliny zielone.

Pylenie sosen może być szczególnie uciążliwe dla alergików , powodując zmiany skórne czy problemy z oddychaniem, a także uczucie zatkanego nosa, częste kichanie, katar sienny, łzawienie i swędzenie oczu.