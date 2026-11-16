W skrócie
- Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim wszczęła śledztwo w sprawie śmierci pięcioletniego chłopca w tamtejszym szpitalu.
- Postępowanie toczy się w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
- Śledczy przeprowadzili sekcję zwłok, która jako przyczynę zgonu wskazała nagłe zatrzymanie krążenia. Obecnie oczekuje się na dokładne wyniki badań histopatologicznych.
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O sprawie poinformował lokalny serwis gorzowianin.com. Z jego relacji wynika, że w środę w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) przy ul. Dekerta doszło do zgonu pięcioletniego chłopca. Śmierć dziecka mogła być "wynikiem błędu lekarskiego".
Według nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze, chłopiec trafił do placówki z bólem brzucha. Badania, w tym tomografia komputerowa, miały wykazać, że pięciolatek zmaga się z guzem wymagającym pilnej operacji.
Lekarze jednak podjęli decyzję o przeprowadzeniu zabiegu po 12 godzinach. Sam zgon chłopca miał z kolei nastąpić po kilku godzinach od diagnozy.
Gorzów Wielkopolski. Nie żyje pięciolatek, prokuratura wszczęła śledztwo
Serwis skontaktował się z gorzowską prokuraturą, która poinformowała, że w piątek - na skutek zawiadomienia złożonego przez członka rodziny zmarłego pięciolatka - wszczęto śledztwo.
Postępowanie toczy się w sprawie "narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci".
- Sprawa dotyczy zgonu pięcioletniego dziecka w szpitalu w Gorzowie. Postępowanie prowadzone jest o czyn z art. 160 i art. 155 Kodeksu karnego. Chodzi o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osoby, które miały obowiązek opieki nad dzieckiem. A także nieumyślnego spowodowania śmierci - powiedział w rozmowie z portalem gorzowianin.com prok. Jacek Wasilewski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.
Śmierć chłopca w gorzowskim szpitalu. Przeprowadzono sekcję zwłok
Śledczy starają się teraz ustalić dokładny przebieg zdarzeń, które miały miejsce 11 listopada. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, a samo postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś.
Dodajmy, że na obecnym etapie prokuratura nie potwierdza, ani nie zaprzecza informacjom o rozpoznanym guzie i planowanym terminie operacji. Na ten moment śledczy skupiają się na gromadzeniu dowodów w sprawie. Jak ujawniono, do tej pory przeprowadzono m.in. sekcję zwłok pięciolatka. Miała ona miejsce w poniedziałek.
- Wstępne wyniki sekcji są bardzo ogólne. Przyczyną zgonu pięciolatka było nagłe zatrzymanie krążenia. Został pobrany materiał do badań histopatologicznych. Szczegółowa opinia zostanie sporządzona w terminie około miesiąca - przekazał prok. Wasilewski.