W skrócie Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim wszczęła śledztwo w sprawie śmierci pięcioletniego chłopca w tamtejszym szpitalu.

Postępowanie toczy się w sprawie narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.

Śledczy przeprowadzili sekcję zwłok, która jako przyczynę zgonu wskazała nagłe zatrzymanie krążenia. Obecnie oczekuje się na dokładne wyniki badań histopatologicznych.

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O sprawie poinformował lokalny serwis gorzowianin.com. Z jego relacji wynika, że w środę w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim (woj. lubuskie) przy ul. Dekerta doszło do zgonu pięcioletniego chłopca. Śmierć dziecka mogła być "wynikiem błędu lekarskiego".

Według nieoficjalnych informacji, do których dotarli dziennikarze, chłopiec trafił do placówki z bólem brzucha. Badania, w tym tomografia komputerowa, miały wykazać, że pięciolatek zmaga się z guzem wymagającym pilnej operacji.

Lekarze jednak podjęli decyzję o przeprowadzeniu zabiegu po 12 godzinach. Sam zgon chłopca miał z kolei nastąpić po kilku godzinach od diagnozy.

Gorzów Wielkopolski. Nie żyje pięciolatek, prokuratura wszczęła śledztwo

Serwis skontaktował się z gorzowską prokuraturą, która poinformowała, że w piątek - na skutek zawiadomienia złożonego przez członka rodziny zmarłego pięciolatka - wszczęto śledztwo.

Postępowanie toczy się w sprawie "narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci".

- Sprawa dotyczy zgonu pięcioletniego dziecka w szpitalu w Gorzowie. Postępowanie prowadzone jest o czyn z art. 160 i art. 155 Kodeksu karnego. Chodzi o narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osoby, które miały obowiązek opieki nad dzieckiem. A także nieumyślnego spowodowania śmierci - powiedział w rozmowie z portalem gorzowianin.com prok. Jacek Wasilewski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Śmierć chłopca w gorzowskim szpitalu. Przeprowadzono sekcję zwłok

Śledczy starają się teraz ustalić dokładny przebieg zdarzeń, które miały miejsce 11 listopada. Na ten moment nikt nie usłyszał zarzutów, a samo postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś.

Dodajmy, że na obecnym etapie prokuratura nie potwierdza, ani nie zaprzecza informacjom o rozpoznanym guzie i planowanym terminie operacji. Na ten moment śledczy skupiają się na gromadzeniu dowodów w sprawie. Jak ujawniono, do tej pory przeprowadzono m.in. sekcję zwłok pięciolatka. Miała ona miejsce w poniedziałek.

- Wstępne wyniki sekcji są bardzo ogólne. Przyczyną zgonu pięciolatka było nagłe zatrzymanie krążenia. Został pobrany materiał do badań histopatologicznych. Szczegółowa opinia zostanie sporządzona w terminie około miesiąca - przekazał prok. Wasilewski.



