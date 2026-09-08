Setki interwencji na SOR po Winobraniu. Szpital z apelem do imprezowiczów

W skrócie Podczas Winobrania w Zielonej Górze Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjął 235 osób, w tym kilkadziesiąt pod znacznym wpływem alkoholu.

Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze zaapelował do uczestników zabawy o rozsądek i umiar.

Policja ostrzegła uczestników święta przed kieszonkowcami i wezwała do pilnowania swoich rzeczy.

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Co roku, podczas Dni Zielonej Góry, organizowane jest Winobranie - największa w regionie impreza kulturalna. Tradycja sięga 1842 roku. Najbardziej efektownym elementem obchodów jest korowód, za którego organizację odpowiada Teatr Lubuski.

Tegoroczna edycja rozpoczęła się 6 września i potrwa kilka dni. Jak się okazuje, już na starcie imprezy setki uczestników Winobrania trafiło na Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Winobranie w Zielonej Górze. Setki pacjentów na SOR-ze, szpital apeluje

Z informacji udostępnionych na Facebooku przez Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze wynika, że w ostatni weekend przyjęto na SOR 235 pacjentów.

"25 z nich było pod dużym wpływem alkoholu, z czego większość miało powyżej 3 promili we krwi, a rekordzista miał nawet 4,8 promili!" - czytamy we wpisie placówki.

Jak tłumaczy placówka, wysoki poziom alkoholu we krwi może wywoływać głębokie zaburzenie świadomości, spadek ciśnienia krwi i temperatury ciała oraz śpiączkę.

W ostatni weekend zielonogórscy medycy musieli interweniować również przy licznych przypadkach urazów. "Szanowni państwo, bawmy się z umiarem!" - zaapelowano.

Winobranie w Zielonej Górze. Policja wystosowała komunikat do uczestników

Apel do uczestników Winobrania wystosowała również zielonogórska policja, która ostrzega przed aktywnością przestępców.

"Święto naszego miasta, czyli Winobranie to dla mieszkańców i turystów czas zabawy, zakupów, imprez kulturalnych i sportowych, a dla nas policjantów przede wszystkim ogromne wyzwanie, abyście mogli państwo czuć i bawić się bezpiecznie" - czytamy w komunikacie KPP w Zielonej Górze.

Funkcjonariusze zwrócili uwagę, że podczas zakupów na jarmarku oraz w trakcie imprez należy zachować czujność, aby nie dać się okraść przez kieszonkowców. "Pamiętajmy również, aby pilnować swoich rzeczy i nie pozostawiać ich nawet na chwilę bez nadzoru" - podkreślono.



